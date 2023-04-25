Креаторы начали исправлять в интернете название Кыргызстана

Креативное агентство Birtops совместно с командой независимых программистов создали специальное расширение для веб-браузера, которое после установки пользователями перечеркивает в сети неправильное название страны - Киргизия, и заменяет на корректное - Кыргызстан. Расширение разработано и работает в веб версии браузера Chrome, его можно установить по ссылке. Об этом сообщает Birtops Creative Agency.

По его данным, креаторы вместе с поддерживающими инициативу кыргызстанцами призывают русскоязычный мир называть страну правильно - Кыргызстан, а не Киргизия. То, что некоторым кажется прихотью или путаницей, для жителей страны является не только правом самим определять название страны, но и восстановлением исторической справедливости, разрывом с колониальным прошлым и советской эпохой, которая помимо прочего, запомнилась политическими гонениями, репрессиями и подавлением культурной идентичности.

Цель инициативы - выразить общую позицию о том, как правильно именуется независимая страна на русском языке и ускорить исправление неправильных названий страны в русскоязычном интернете.

Другие страны также инициировали подобные призывы и имели положительный отклик:

1.Турция в 2022 году попросила переименовать себя на английском Turkiye вместо Turkey. А в 2023 году Госдеп США принял за основу новое написание названия Турции.

2.В январе 2021 года Литва официально утвердила новое название Грузии, которое теперь будет использоваться в официальных документах, – Сакартвело. Именно так называют страну сами грузины и просят международное сообщество также называть.

"Кыргызстан - это правильное название страны на русском языке, которое уже давно используется её жителями и признано международным сообществом. Несмотря на то, что страна независима более 30 лет, многие русскоязычные СМИ, блоггеры и официальные власти продолжают настаивать на некорректном названии – Киргизия, в чем можно убедиться, вбив в поиск это название или посмотрев выпуски популярных видеоблогеров, побывавших в стране. Особенно стало актуально, когда большое количество россиян приехало в Кыргызстан на волне мобилизации в России.

По Конституции страны, написанной на русском языке также, страна именуется как Кыргызстан или Кыргызская Республика. Поэтому называть Киргизией – неправильно" говорится в сообщении агентства.