Доходы ЧВК "Вагнер" за военный год рекордно выросли

Прибыль ЧВК "Вагнер" за год войны выросла и достигла миллиардов рублей, несмотря на публичную критику Пригожиным министерства обороны РФ. Доход получен от контрактов с военным ведомством.

Открытая критика Пригожина всего военного руководства, а также регулярные видеоролики наемников ЧВК "Вагнер", с резкой критикой минобороны, нисколько не помешало компаниям, аффилированных с Пригожиным, зарабатывать на контрактах с министерством.

Согласно финансовой отчетности, предприятия Пригожина заработали рекордную прибыль.

В лидерах - "Радиус", которая занимается организацией питания. Компания заработала 672 млн рублей (294 млн годом ранее). Это несмотря на сообщения о антисанитарных условиях на объектах фирмы.

ООО "Главная линия", еще один крупный игрок на рынке продуктов питания для военнослужащих, также удвоило свою прибыль, заработав более 618 млн рублей и заключило новый контракт с дочерней компанией министерства до апреля 2025 года.

Аналогичным образом, компания Мегалайн, которая строит военные городки для Министерства обороны РФ, заработала рекордную чистую прибыль в размере 411 млн рублей к концу 2022 года (по сравнению с 257 млн в 2021 году). Сейчас фирма находится в процессе согласования государственных контрактов на сумму 19 млрд рублей с Управделами президента России.

Расти доходам не помешали многочисленные нарушения. Так, дочерняя компания министерства обороны "Военторг" подала иски на сумму 100 млн рублей к компаниям "путинского повара" в 2022 году.

Аудиторы обнаружили на кухне компании "Парус" гнилые овощи, а в кабачковой икре от Пригожинской "Технологии" был избыток нитратов. Заканчиваются обычно такие скандалы штрафами подрядчиков. Бизнес главы ЧВК "Вагнер" продолжает процветать.

Источник: arbat.media