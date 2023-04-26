Темир Сариев пытается наладить контакты с Лондонской ТПП

При содействии посольства КР в Великобритании проходит двухдневный визит президента Торгово-промышленной палаты КР Темира Сариева в Лондон для встречи и установления контактов с Лондонской Торгово-промышленной палатой, рядом британских государственных ведомств и бизнес-компаний. В группу прибывших с ним бизнесменов вошли представители ассоциаций сельхозпроизводителей и текстильной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В ходе встреч Темира Сариева с госорганами Великобритании обсуждены вопросы реализации новой торговой преференции DCTS, предоставляемой Соединенным королевством, которая обеспечивает широкий доступ на британский рынок для кыргызских товаров на беспошлинной основе.

В практическом плане стороны обсудили потенциальные проблемы и их решение, структуру кыргызского экспорта, логистические пути, вопросы сертификации экспортной продукции.

Стороны также отметили важность активизации торговых связей и практическую реализацию отношений между КР и Великобританией с акцентом на налаживание торговли и инвестиций.

В ходе встречи в МИД Великобритании состоялось краткое приветствие делегации Государственным секретарем по иностранным делам Соединенного Королевства г-ном Дж. Клеверли.

На второй день визита Темира Сариева запланированы встречи в Лондонской Торгово-Промышленной Палате, британском Институте Экспорта и Торговли, британских компаниях".