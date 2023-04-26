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Шухрат Иргашев: Конституция сплотит народ вокруг идеи Нового Узбекистана

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- Нина Ничипорова
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"На современном этапе Узбекистан уверенно идет по пути масштабных реформ направленных на дальнейшее развитие страны и повышение благосостояния народа. Одним из значимых событий в истории республики станет предстоящий 30 апреля референдум по изменению Конституции, - сказал в интервью vb.kg и.о. начальника отдела информационно-аналитического центра международных отношений при МИД Узбекистана Шухрат Иргашев. - На голосование будет вынесен единый пакет поправок, которые должны изменить Основной закон более чем наполовину".

- Шухрат Баходирович, почему возникла необходимость такого кардинального изменения Основного закона? Что хотят добавить в новую Конституцию?

- В нынешней редакции Конституция существует с 1992 года. Число статей Основного закона планируется увеличить с нынешних 128 до 155, а количество норм - с 275 до 434, что соответственно изменит содержание на 65 процентов. Таким образом, количество и содержание этих изменений и дополнений свидетельствует о необходимости принятия Конституции в новой редакции.

О необходимости реформы Конституции сказал президент Шавкат Мирзиёев в своей инаугурационной речи, уточнив, что такое предложение поступает от жителей страны. 20 июня 2022 года на встрече с членами конституционной комиссии Президент предложил принять поправки в Конституцию через референдум. При подготовке документа было получено более 220 тысяч предложений от граждан страны и каждое четвертое было учтено в проекте новой Конституции. Изменения в Конституцию вносятся в условиях продвижения широкомасштабных реформ в стране. В феврале 2017 года в Узбекистане была утверждена Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017-2021 годах, которая была успешно реализована в пять этапов.

Пятилетний период реализации Стратегии действий был отмечен новым этапом развития нашей республики, проведением структурных реформ во всех сферах общественной и политической жизни страны, созданием условий для обеспечения всестороннего, ускоренного развития государства и общества и реализации приоритетных направлений по модернизации страны и либерализации всех сфер жизни.

В рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан за прошедший период - 2017–2021 годы принято около 300 законов, свыше 4 тысяч решений Президента республики, направленных на кардинальное реформирование всех сфер жизни государства и общества. В результате реформ в стране созданы политико-правовые, социально-экономические и научно-просветительские основы, необходимые для построения Нового Узбекистана.

В 2022 году в целях определения приоритетных направлений реформ, направленных на дальнейшее повышение благосостояния народа, трансформацию отраслей экономики, ускоренное развитие предпринимательства, безусловное обеспечение прав и интересов человека, формирование активного гражданского общества была принята Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы.

- Что предусматривает новая стратегия?

- Реализация мер этой стратегии будет способствовать дальнейшему развитию государства и общества. А обновляемая Конституция еще более сплотит народ вокруг идеи построения развитого государства – Нового Узбекистана, где учитываются интересы всех слоев населения. В разработке проекта активно участвовали широкая общественность, политические партии, общественные организации, представители экспертных и научных кругов, интеллигенции.

Основу этих конституционных изменений составляют такие ценности, как сохранение и дальнейшее укрепление независимости страны, продолжение реализации реформ, направленных на рост благосостояния, и интересы народа, верховенство закона и справедливости, внимание и забота о людях.

В этой связи можно выделить ряд важных факторов в новой редакции Конституции, которые способствуют дальнейшему развитию государства и общества и ознаменуют собой исторический этап в развитии Нового Узбекистана.

- Какие факторы, на ваш взгляд, самые важные?

- Во-первых, в качестве прочной правовой основы и надежной гарантии долгосрочного развития государства и общества указано, что Узбекистан является "суверенным, демократическим, правовым и социальным государством", и что эти принципы не могут быть изменены. При этом в новой редакции подчеркивается, что "Республика Узбекистан осуществляет миролюбивую внешнюю политику, направленную на всемерное развитие двусторонних и многосторонних отношений с государствами и международными организациями", что еще больше повысит имидж Узбекистана на международной арене.

Во-вторых, проект закона включает в себя вопросы совершенствования системы государственной власти и управления, разделения представительных и исполнительных органов власти на местах. Значительно расширяются полномочия Законодательной палаты и Сената, устраняется дублирование в работе двух палат, четко определяется их зона ответственности. Также предусматривается наделить махалли (органы самоуправления граждан) самостоятельными полномочиями по принятию решений для решения повседневных проблем населения, создать для этого организационные и финансовые возможности. Все это будет служить повышению прозрачности и эффективности принятия решений государственной властью.

В-третьих, предусматривается проведение сильной социальной защиты, в частности, государство возьмет на себя ряд новых обязательств по сокращению бедности, обеспечению занятости и защите от безработицы. В целом, нормы, содержащие социальные обязательства государства, увеличиваются втрое.

В-четвертых, изменения связаны с закреплением на конституционном уровне таких вопросов, как организация качественного и квалифицированного медицинского обслуживания, развитие образования, гарантия неприкосновенности частной собственности, статус институтов гражданского общества. В качестве обязательного условия повышения качества жизни и здоровья населения предусматриваются комплексные меры по охране окружающей среды. В документе закрепляются гарантии личных прав и свобод человека в соответствии с принятыми международными стандартами.

В-пятых, в сфере конкурентоспособности экономики и частного предпринимательства закрепляется норма, согласно которой государство гарантирует защиту прав собственности и смежных прав, а ограничение права собственности осуществляется только на основании решения суда. В Узбекистане гарантировано свободное перемещение товаров, услуг, трудовых ресурсов и финансовых средств. Это создает прочную правовую гарантию стабильного роста экономики и свободной деятельности предпринимателей.

В-шестых, гарантируется свобода деятельности средств массовой информации, их право искать, получать, использовать и распространять информацию. В Основной закон впервые включается отдельная глава об институтах гражданского общества и о гарантиях их деятельности, что послужит прочной основой для укрепления атмосферы открытости, прозрачности и законности в обществе, диалога между государством и обществом, установления сильного общественного контроля.

В целом, все эти конституционные нормы соответствуют приоритетам Стратегии развития Нового Узбекистана. В этой связи предстоящий референдум по поправкам в Конституцию Узбекистана будет способствовать продолжению в стране масштабных реформ, которые создают прочную основу для развития государства и общества во благо нынешнего и будущих поколений граждан Узбекистана.


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URL: https://www.vb.kg/429103
Теги:
закон, Конституция, права человека, референдум, реформы, стратегия развития, Узбекистан, МИД
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