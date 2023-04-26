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В Оше установили памятник Курманжан-Датке на ее малой родине

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- Назгуль Абдыразакова
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25 апреля в селе Орке Жапалакской управы сел состоялось открытие памятника Курманжан-Датке. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в открытии памятника приняли участие депутаты Ошского городского кенеша во главе с председателем Салманом Назылбековым, заместитель мэра города Ош Нурбек Кадыров, местные жители.

Отмечается, что памятник установлен согласно инициативы депутата Ошского городского кенеша Бексултана Усонова и местного населения.

В ходе мероприятия жители выразили слова благодарности всем кто внес вклад в установку памятника на малой родине великой предводительницы и правительницы Курманжан-Датки.

Согласно официальным данным, Курманжан Маматбай кызы (Курманжан-Датка) родилась в селе Орке (Орок) Жапалакской территориальной управы сел города Ош.


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URL: https://www.vb.kg/429104
Теги:
Ош, памятник
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