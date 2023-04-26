В Бишкеке пройдет фотовыставка "Точка зрения" немецкого фотографа Маркуса Бредта. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
По их данным, выставка посвящена дню города Бишкек, и организована Гёте-Институтом в Казахстане и Французским Альянсом в Бишкеке при поддержке фонда Фридриха Эберта в Бишкеке.
Маркус Бредт - один из известных архитектурных фотографов Германии, который сотрудничает с архитекторами с мировым именем, такими как Даниель Либескинд, фон Геркан и Марк и многими другими.
Фотографии, представленные на выставке, были сделаны в конце октября 2022 в рамках визита Маркуса Бредта в Бишкек. Фотохудожник приезжал в Кыргызстан вместе с с французским историком искусствоведом Фабьеном Белла в рамках немецко - французского проекта - запланированное издательство книги о советской архитектуре г. Бишкек.
Для данной выставки, Маркус выбрал 32 работы, которые, на его взгляд, особенно отражают кыргызскую столицу.
Выставка будет сопровождаться рядом лекций организованных Радой Валентиной кызы.
Программа лекций в Кыргызском Национальном Музее изобразительных искусств им. Г.Айтиева:
27 Апреля 16:00
Открытие и последующая панельная дискуссия "Город в объективе местных фотографов"
Участники: Шайлоо Джекшенбаев (фотограф и архитектор), Наталья Андрианова (исследовательница истории архитектуры Фрунзе-Бишкека), Алимжан Жоробаев (фотограф), Елена Воронина (репортажный фотограф).
Модераторка: Рада Валентина кызы
30 Апреля, 14:00
"Советский модернизм в архитектуре Кыргызстана. Обстоятельства Времени и Места"
Архитектура 1960-80-х годов в КирССР дала ряд интересных построек, образ которых определялся не только общесоветскими тенденциями, но и рядом конкретных местных особенностей - высокой сейсмичностью, жарким климатом, традициями, материалами и, конечно, самими архитекторами.
Наталья Андрианова, исследовательница истории архитектуры Фрунзе-Бишкека
13 мая, 11:00
"История проектирования здания ЦК КП Киргизии (Белого дома). Свидетельства участника событий"
"Для себя задним числом могу поделить конкурсные проекты ЦК на "сундуки", пластины, высотки и стоящий особняком проект Галины Кондучаловой и Игоря Лихтерова. Это был невероятный проект, который тогда не могли, ни понять, ни по достоинству оценить. Если бы ЭТО было построено, мы бы жили в другом городе".
Олег Лазарев, архитектор
14 мая, 14:00
"Как сохранить памятники архитектуры и территории ценностей в Кыргызстане?"
Трудности с сохранением памятников архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, истории и культуры, связаны с Эпохой перемен – сменой концепций развития и инструментов, которая вносит свои коррективы в представление о ценностях, палитру разнообразия. Как определяется, что ценно для каждого человека, общества? В цифровую эпоху число нестабильностей и изменений возрастает, в том числе экономических, социальных, климатических, что требует определения того, что такое территория ценностей и сохраним ли мы памятники для будущих поколений. Но, знаем ли мы, какие памятники есть в нашей стране?
Айгуль Насирдинова, архитектор, профессор кафедры архитектуры, истории, реконструкции и реставрации КГТУ им. Раззакова
20 мая, 14:00
"Архитектура на периферии жанра"
Многолетние наблюдения: странные объекты, за городом, у нас под ногами, на столе, часто более выразительные чем привычная архитектура.
Улан Джапаров, архитектор и куратор студии Museum