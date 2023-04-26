В Бишкеке пройдет фотовыставка "Точка зрения" немецкого фотографа Маркуса Бредта. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, выставка посвящена дню города Бишкек, и организована Гёте-Институтом в Казахстане и Французским Альянсом в Бишкеке при поддержке фонда Фридриха Эберта в Бишкеке.

Маркус Бредт - один из известных архитектурных фотографов Германии, который сотрудничает с архитекторами с мировым именем, такими как Даниель Либескинд, фон Геркан и Марк и многими другими.

Фотографии, представленные на выставке, были сделаны в конце октября 2022 в рамках визита Маркуса Бредта в Бишкек. Фотохудожник приезжал в Кыргызстан вместе с с французским историком искусствоведом Фабьеном Белла в рамках немецко - французского проекта - запланированное издательство книги о советской архитектуре г. Бишкек.

Для данной выставки, Маркус выбрал 32 работы, которые, на его взгляд, особенно отражают кыргызскую столицу.

Выставка будет сопровождаться рядом лекций организованных Радой Валентиной кызы.

Программа лекций в Кыргызском Национальном Музее изобразительных искусств им. Г.Айтиева:

27 Апреля 16:00

Открытие и последующая панельная дискуссия "Город в объективе местных фотографов"

Участники: Шайлоо Джекшенбаев (фотограф и архитектор), Наталья Андрианова (исследовательница истории архитектуры Фрунзе-Бишкека), Алимжан Жоробаев (фотограф), Елена Воронина (репортажный фотограф).

Модераторка: Рада Валентина кызы

30 Апреля, 14:00

"Советский модернизм в архитектуре Кыргызстана. Обстоятельства Времени и Места"

Архитектура 1960-80-х годов в КирССР дала ряд интересных построек, образ которых определялся не только общесоветскими тенденциями, но и рядом конкретных местных особенностей - высокой сейсмичностью, жарким климатом, традициями, материалами и, конечно, самими архитекторами.

Наталья Андрианова, исследовательница истории архитектуры Фрунзе-Бишкека

13 мая, 11:00

"История проектирования здания ЦК КП Киргизии (Белого дома). Свидетельства участника событий"

"Для себя задним числом могу поделить конкурсные проекты ЦК на "сундуки", пластины, высотки и стоящий особняком проект Галины Кондучаловой и Игоря Лихтерова. Это был невероятный проект, который тогда не могли, ни понять, ни по достоинству оценить. Если бы ЭТО было построено, мы бы жили в другом городе".

Олег Лазарев, архитектор

14 мая, 14:00

"Как сохранить памятники архитектуры и территории ценностей в Кыргызстане?"

Трудности с сохранением памятников архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, истории и культуры, связаны с Эпохой перемен – сменой концепций развития и инструментов, которая вносит свои коррективы в представление о ценностях, палитру разнообразия. Как определяется, что ценно для каждого человека, общества? В цифровую эпоху число нестабильностей и изменений возрастает, в том числе экономических, социальных, климатических, что требует определения того, что такое территория ценностей и сохраним ли мы памятники для будущих поколений. Но, знаем ли мы, какие памятники есть в нашей стране?

Айгуль Насирдинова, архитектор, профессор кафедры архитектуры, истории, реконструкции и реставрации КГТУ им. Раззакова

20 мая, 14:00

"Архитектура на периферии жанра"

Многолетние наблюдения: странные объекты, за городом, у нас под ногами, на столе, часто более выразительные чем привычная архитектура.

Улан Джапаров, архитектор и куратор студии Museum