Лондонские эксперты, как бомба замедленного действия для стран ЦА

В сентябре 2020 года в Узбекистане появился некто Сумантра (Суми) ЧакрабАрти, который был назначен советником президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по вопросам экономического развития, эффективного управления и международному сотрудничеству. Чакрабарти - этнический индус с паспортом Великобритании. Из открытых источников известно, что до этого назначения он работал в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). Есть у него опыт и в правительстве Великобритании – был клерком Королевской канцелярии и имеет опыт работы в тамошнем Минюсте. Что говорит о многом – не всякому, особенно инородцу доверят столь ответственные посты. Еще одна важная деталь – у него имеется рыцарский титул и к нему необходимо обращаться на "Сэр Сумантра".

Стоит отметить, что в своей трудовой карьере Чакрабарти приложил руку к разорению жителей части стран Африки, Восточной и Центральной Европы в конце 1990-х и начало 2000-х годов. Он хорошо был знаком властям Казахстана, будучи на посту главы ЕБРР. Причем не только команде Нурсултана Назарбаева, но и действующего главы республики Касым-Жомарта Токаева: был его внештатным советником с сентября 2020 года.

В общем, новообращенный островитянин разошелся не на шутку. С его подачи в Узбекистане реализуется широкомасштабные реформы. От налоговой реформы в поддержку малого бизнеса и обновления антикоррупционного законодательства до планов по дальнейшей приватизации госактивов. В своей работе Чакрабарти базируется на более ранних рекомендациях ЕБРР, ранее так и не выполненных до конца. Данные преобразования явно идут вразрез с тем жестким контролем природных ресурсов, бюрократического аппарата и стратегическом местоположении РУз. Стоит также добавить, что в поддержку Чакрабарти Мирзиёев пригласил зарубежных консультантов из таких организаций, как МВФ, Всемирный банк, JPMorgan, Citibank и других.

Чакрабарти опирается на две составляющие своих реформ: это внешняя торговля и инвестиции помогут стране расширить сеть международных отношений, а во-вторых - ищет способ поднять экономику и сократить отставание от других стран по ВВП на душу населения. Он также работает над отсеканием госконтроля над экономикой. Что в местных условиях, особенно менталитета, может стать зажженным фитилем к бомбе. И привести к большим потрясениям. А это уже угроза для всего региона – самое многочисленное население – 35-37 миллионов, это не шутка. Ведь своими реформами Чакрабарти будет способствовать росту безработицы внутри Узбекистана и миграции за пределы страны. А оставшаяся часть станет проявлять склонность к радикализации. Ведь покойный Ислам Каримов не спешил с модернизацией производств еще по одной причине – обеспечивал занятость населения в той или иной степени.

Похоже, что именно благодаря Чакрабарти в РУз зашло три года назад во время мировой пандемии несколько десятков мировых брендов. Дескать, "свой человек" пришел, который сделает им входной коридор и условия для деятельности. Многорукий, как бог Шива, британец, как видно свыше, почти одновременно был назначен советником не только Мирзиёева, но и Токаева. То есть, он решает весьма серьезные вопросы в двух соседних республиках, претендующих на лидерство в регионе. Благодаря своему положению, Чакрабарти получает доступ к множеству закрытой информации и может плести свою сеть, чтобы вытащить ресурсы региона под контроль британского льва. И противостоять усилению влияния Китая.

Правда, удивляет, что президенты Узбекистана и Казахстана не против такого совмещения должностей Чакрабарти. Значит, новоиспеченного "островитянина" назначали извне по согласованию с Астаной и Ташкентом. При этом, его влияние в Казахстане заметно больше, пока. Это видно по тому, что доходы местных элит упали в свете специальной военной операции России на Украине и последовавшей кампанейщиной Запада по введению санкций. Отсюда раздражение и рост русофобских настроений у местного населения, потому как это все поощряется олигархатом РК. Узбекистан обладает более диверсифицированной экономикой и большим количество населения/налогоплательщиков. Поэтому здесь придется потрудиться побольше. Но финал уже проглядывается.

Можно сказать, что Чакрабарти идет по пути советников главы государства Кыргызстана, которые также стояли за развалом экономики республики. Все начиналось три десятка лет назад, когда у власти был Аскар Акаев. Наиболее значимый след из них оставил шведский экономист и дипломат Андрес Ослунд, пробывший в Бишкеке шесть лет – 1998 по 2004 годы. Он сразу же убрал местного конкурента на должности советника по вопросам экономики Нурлана Эшмамбетова. Последний пытался донести до Акаева всю пагубность реформ и указаний пришлого "варяга", но бесполезно. Президент просто задвинул Эшмамбетова в сторону и потерял баланс в своих советниках – некому стало оппонировать в вопросах не только экономики, но политики. Все бразды в руки себе забрал Ослунд. Сегодня он старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона и все больше проявляет себя как ярый русофоб.

К числу "достижений" Ослунда относятся "упрощенная" система налогообложения послужила взлетом для малого бизнеса, благодаря ей до сих пор больше половины экономики в тени. Своевременная земельная реформа (читай развал всех колхозов и совхозов) и низкие, фиксированные налоги для мелких крестьян послужили "росту сельского хозяйства". Последнее привело к тому, что республика до сих пор не в силах обеспечить свою продовольственную безопасность. Кроме того, Кыргызстан стал первой страной СНГ, вступившей во Всемирную Торговую Организацию в 1998 году, что способствовало активной торговле с Китаем. Швед был и остается сторонником либерализма, не только в экономике. При нем республика более активно набирала международных кредитов, так как он подавал и подает сие как инвестиции.

Перед отъездом из Кыргызстана он давал интервью местной прессы. Краткий пересказ его речи: - Результатами нашей работы я доволен. Внесено очень много рекомендаций, конечно, не только мною, но и другими международными экспертами. Можно сказать, что макроэкономическое положение в республике стабильное, усилен экономический рост, развивается частный сектор, увеличивается экспорт, объем иностранных инвестиций, происходит снижение уровня бедности. Произведена существенная реорганизация в правительстве, заметна тенденция стремления к упрощению государственных структур. Так что сделано за это время многое, но, конечно, всегда хочется большего. Во-первых, изменилась структура правительства. Значительны подвижки в договоренностях с Казахстаном в отношении транспортной системы, успешно проходят реформы в здравоохранении, периодически повышается заработная плата. Многое изменилось – я привел лишь несколько примеров. Я считаю, что нужно скорее провести приватизацию распределительных электрокомпаний, чтобы можно было повысить ответственность. Уровень госинвестиций изменился: произошло снижение - раньше объем инвестиций составлял порядка 11% от ВВП, что было просто неприемлемо. Сейчас объем госинвестиций составляет порядка 4% от ВВП. Протекционизм в отношении какой-либо отрасли? Я думаю, что это не нужно такой маленькой стране как Кыргызстан. Чтобы маленькая страна могла использовать возможности мирового рынка, она должна быть открытой. Я считаю, что когда Россия и Казахстан вступят в ВТО, то расширятся и возможности Кыргызстана на внешнем рынке…

То есть, Ослунд заложил многое в неправильное развитие Кыргызстана и уехал. Сегодня возможно поэтому, доноры продолжают давить на власти страны с требованиями приватизации энергосектора, введения частной собственности на воду, что приведет к конфликтам с соседями. Республика до сих пор остается с полным отсутствием государственных инвестиций в свою экономику и т.п. Все согласно заветам шведа.