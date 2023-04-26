Трое парней пытались перебросить в колонию наркотики

23 апреля 2023 года примерно в 19:30 часов проведены мероприятия на территории одного из исправительных учреждений. При попытке перебросить наркотические средства, задержан гражданин А.Т. 1996 г.р., уроженец Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в ходе спецмероприятий, обнаружены и изъяты два свертка обмотанные скотчем, внутри находилось темно-коричневое вещество со специфическим запахом конопли. При контрольном взвешивании вес изъятых веществ составил 476 гр. - наркотическое вещество "гашиш" (чарс) афганского происхождения. Установлено наркотики предназначались осужденным.

При проведении ряда дополнительных оперативных действий, в столице, на стоянке одной из гостиниц задержаны двое соучастников. Ими оказались уроженцы Джалал-Абадской области З.К. 2000 года рождения и У.Т. 2000 года рождения. Незамедлительно проведен неотложный обыск в одной из комнат гостиницы где они проживали. В спальной комнате, под матрацем, обнаружен и изъят брикет с наркотическим средством "гашиш", весом 499 граммов.

Кроме того, проведен обыск автомашины марки "Шевроле-Ланос" принадлежащей одному из задержанных, в бардачке обнаружен и изъят пакетик, в котором находилось темно-коричневое вещество со специфическим запахом конопли, вес составил 13 граммов.

По словам задержанных наркотики предназначались осужденным, отбывающим наказание в исправительном учреждении. Следует отметить, такого рода преступления организуются и контролируются членами организованных групп, так называемого "общака".

Общий вес изъятых наркотиков составил 989, 37 гр. Возбуждено уголовное дело по статье 282 ч.1 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц причастных к данному преступлению.