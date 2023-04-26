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В Бишкеке пройдет презентация фотоэнциклопедии "Дикая природа Кыргызстана"

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- Назгуль Абдыразакова
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27 апреля на базе школы Bilimkana American School состоится презентация уникальной иллюстрированной фотоэнциклопедии "Дикая природа Кыргызстана". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, книга содержит свыше 800 удивительных кадров, запечатленных отважными фотографами-анималистами Иваном Турковским и Татьяной Меньшиковой. Это издание является результатом упорного труда и настоящей преданности миру природы.

Фотоэнциклопедия создана при поддержке фонда El-Ayim и школы Bilimkana American School.

"Цель книги – это, прежде всего, ознакомление детей с невероятным разнообразием природы Кыргызстана и формирование чувства любви и бережного отношенияя к окружающему миру. Кроме того, фотоэнциклопедия "Дикая природа Кыргызстана" – это первое красочное, интересное и понятное издание, благодаря которому знания о недосягаемой дикой природе станут доступны каждому" - говорится в сообщении организаторов.

Вход свободный по предварительной регистрации. Начало в 19-00


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URL: https://www.vb.kg/429110
Теги:
фотография, Кыргызстан
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