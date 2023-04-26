Президент Турции вручил госнаграды кыргызстанским спасателям

25 апреля в президентском дворце в Анкаре Турецкой Республики состоялась церемония вручения государственной премии иностранным поисково-спасательным отрядам и дипломатам, оказавшим значительную помощь в спасательных работах и ликвидации последствий стихийных бедствий, произошедших на юго-востоке Турции. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган вручил старшему лейтенанту МЧС Кыргыстану Темирлану Жумамудунову государственную медаль Турецкой Республики высокого ранга "За отвагу и самопожертвование в спасение людей" и также наградил почетной грамотой чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в Турции Руслана Казакпаева.

В церемонии награждения приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Бообек Аджикеев и первый заместитель министра Азамат Мамбетов.

"Следует отметить, что кыргызские спасатели успешно провели поисково-спасательные работы в турецких городах Кахранманмараш и Хатай, в результате которых из-под руин было извлечено 8 человек, эксгумированы тела 198 погибших. Кроме того, Кыргызстан передал полевой госпиталь для оказания первой помощи пострадавшим, а также организовал юрточный городок"- говорится в сообщении ведомства.