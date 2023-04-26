Мужчина пытался в своем желудке доставить в колонию наркотики

Сотрудниками Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств в местах лишения свободы, пресечена попытка доставки опасного зелья в исправительное учреждение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

По ее данным, оперативными работниками выявлен осужденный Х.Ф., который пытался внутриполостным способом провезти в один из пенитенциарных объектов наркотические вещества. В его желудке обнаружено, а затем извлечено 3 контейнера, изготовленных из цилиндров медицинских шприцов, внутрь которых было запаковано вещество темно-зеленого цвета (предположительно гашиш), общим весом 30 граммов.

Указанный факт зарегистрирован в АИС ЕРП, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.