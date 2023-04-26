В Таджикистан пытались прорваться террористы

Два члена международных террористических организаций с целью совершения террористического акта на территории Республики Таджикистан незаконно пересекли линию государственной границы Таджикистана и Афганистана, сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на Центр общественных связей Государственного комитета национальной безопасности РТ.

Отмечается, что инцидент произошел на охраняемом участке 11-й пограничной заставы Пограничного отряда "Дарваз" в селе Дашти Язгулом Ванчского района ГБАО.

"В результате проведения совместной антитеррористической операции правоохранительных органов республики террористы были нейтрализованы", - отмечается в сообщении ЦОС ГКНБ.

На месте происшествия были обнаружены и изъяты 2 автомата Калашникова, 2 пистолета иностранного производства, 8 ручных гранат, 12 магазинов с патронами, 19 упаковок взрывчатых веществ, 2 специальных средства связи и 2 мобильных телефона, принадлежащих террористам.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-розыскные и следственные мероприятия с целью полного установления личностей террористов и других соучастников преступления.

В ходе проведения антитеррористической операции сотрудники правоохранительных органов и мирные жители не пострадали, подчеркивается в сообщении ГКНБ Таджикистана.

Источник: ASIA-Plus