Американский десант в ЦА не дал результатов

В понедельник в Казахстан прибыла делегация Министерства финансов, чтобы заставить власти страны полностью присоединиться к антироссийским санкциям и разорвать все отношения с Россией. После Казахстана в программе визита значится Кыргызстан.

Судя по судорожности действий американских властей, введенный с повеления Вашингтонского обкома в отношении России пакет ограничений действует не так быстро и успешно, как хотелось бы. А то и вовсе не действует, пишет издание Asiatoday.

Поэтому следующий пункт антироссийской санкционной повестки – страны Центральной Азии, где в понедельник приземлился грозный десант американского Минфина. Его задача – довести до казахов требование времени. А время, как известно, не ждет.

То, что оно действительно не ждет, для американцев с их раздувшимся до неприличия государственным долгом сейчас весьма актуально. Особенно, если учесть, что в последнее время страны мира одна за другой стали постепенно отказываться от их резаной зеленой бумаги во взаимной торговле.

Как они любят повторять, "все мировое сообщество" (а это, на самом деле, лишь 13% от общего количества стран мира, если взять сами США с Канадой плюс Европу с Японией и Южной Кореей) ввели финансовые и экономические ограничения против РФ. А ему, судя по всему, хоть бы хны.

За соломинку

И тут казалось бы, кто такая Центральная Азия? И кто такой конкретно Казахстан в масштабах происходящего сегодня глобального противостояния? Весовая категория ведь абсолютно не та, чтобы играть в этом какую-то роль.

Положение у США сегодня таково, что для него в этом деле все страны хороши.

Напомним, что недавно с визитом в странах Центральной Азии и, в частности, в Казахстане был американский госсекретарь Энтони Блинкен. Во время своего нахождения в регионе он повторял, как мантру: "США помогут странам Центральной Азии сократить связи с Россией". При этом даже не задавался вопросом: им самим это надо или нет. За разрыв отношений пообещал всем пяти государствам региона подачку в 25 млн долларов.

Тогдашний министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, вежливо послал его, сказав, что казахам это ни разу не интересно и не полезно.

"Мы на данный момент не видим и не ощущаем рисков или угроз со стороны РФ. Казахстан является членом Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, СНГ наряду с другими государствами, которые граничат с Россией или же находятся в этом регионе. Поэтому мы рассматриваем отношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур", - сказал он.

Такой ответ, понятное дело, гегемону не понравился. И он отправил в регион обещанную Блинкеном "помощь". Тем самым Соединенные Штаты отчетливо демонстрируют, что им плевать с высоты факела их Статуи свободы на то, что будет с экономиками стран региона в случае разрыва отношений с Россией и как это отразится на простых гражданах. Для них существуют только их интересы и цели. Все остальное значения не имеет.

Шантаж - излюбленный американский метод

Как стало известно, в составе делегации Минфина США сотрудники финансовой разведки США и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Возглавляют делегацию специалисты по санкциям и противодействию финансирования терроризма Лиз Розенберг и Брайн Нельсон. Согласно имеющейся информации, американцы привезли обширное досье с фактами, свидетельствующими о нарушениях санкций как государственными структурами, так и казахским бизнесом. А еще сведения о многочисленных счетах, открытых в офшорах казахсткими олигархами и чиновниками высокого уровня.

Сообщалось, что на встрече с представителями казахстанской власти американцы поднимут вопрос принятия полного комплекса мер по соблюдению Казахстаном антироссийских санкций. Более того, одной из целей визита является создание на территории республики постоянного представительства OFAC для осуществления контроля за этим процессом.

Время сидения на двух стульях заканчивается

Таким образом, глобальное противостояние за мировой порядок усиливается. И в него постепенно втягиваются новые участники.

"Министерство финансов США предлагает четкое деловое решение: сохранить вовлеченность в глобальную экономику или оказывать материальную поддержку российской войне и лишиться доступа на самые важные рынки мира", - говорится в пресс-релизе, анонсирующем приезд представителей Минфина.

То есть, дело дошло до завуалированных угроз странам, находящимся с Россией в таможенном союзе, экономической изоляцией. Все это, конечно же, подается под красивым соусом "более тесного сотрудничества", "обмена информацией", "обсуждения тенденций в торговле" и т.д. Однако конечная цель просматривается невооруженным глазом - добиться от соседей России исполнения санкционных ограничений "на всех уровнях цепочки поставок" и тем самым фактически развалить ЕАЭС.

Очевидно, что страны Центральной Азии оказались между молотом и наковальней. И нынешняя суета Вашингтонского обкома напрямую связана с его растущими опасениями, что, во-первых, в Казахстане вряд ли получится реализовать украинский сценарий. А, во-вторых, что, в конечном счете, США окончательно утеряют свое влияние на регион.

- Визит Блинкена в Центральную Азию не дал ожидаемых Белым домом результатов, - комментирует ситуацию эксперт Института общественной политики Марс Сариев. – И американцы высадили новый десант с ультиматумом. Казахстан и Кыргызыстан оказались "между молотом и наковальней". В случае отклонения американских условий возможен радикальный вариант. При этом, хочу заметить, наше мнение американцев не интересует.

Таким образом, по мнению эксперта, можно прямо говорить о том, что данный визит наносится с целью политического давления на две республики.

- Американцы хорошо осведомлены о каналах, по которым Россия получает подсанкционную продукцию, - продолжает он. - Полный расклад по ее перечню западные специалисты ранее уже давали. Соответственно, Запад будет оказывать мощное давление на руководство стран региона, предлагать альтернативы, чтобы перетянуть на свою сторону. Это финансовая помощь, материально-техническое содействие и так далее. Недавно глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров недавно побывал в США. Думаю, отчасти и по этой причине тоже. Американцы готовы выделить 100 млн долларов на съемки фильма "Манас", это уже будет работа в сфере воздействия на массы.

По словам Сариева, усиление давления на страны Центральной Азии связано, прежде всего, с украинским конфликтом.

- Запад пытается отстранить страны региона от России, - далее говорит эксперт. - Шансы на это у него есть. В нашем регионе работает большое количество НПО, живущих на западные гранты. Это мощный рычаг воздействия. Что же до того, как отреагируют власти наших стран - это вопрос выбора. Сейчас формируется двуполярный мир: с одной стороны, англосаксонский, с другой - весь остальной, включая Латинскую Америку, Азию, Африку, Россию и Китай. Поэтому, как видим, придется определяться, где мы хотим оказаться.