Путин подписал указ об управлении иностранными активами

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации, сообщает РИА новости.

Уточняется, что решение связано с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленные на незаконное лишение России, а также российских юридических и физических лиц права собственности.

"Временное управление вводится в отношении находящегося на территории России движимого и недвижимого имущества иностранных лиц, связанных с недружественным иностранными государствами, и лиц, которые находятся под контролем указанных граждан. А также принадлежащих лицам недружественных иностранных стран ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юрлиц, имущественных прав, принадлежащих лицам недружественных иностранных государств", - говорится в документе.

Этим же указом утвержден перечень активов, в отношении которых вводится временное управление. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в "Юнипро" и "Фортум".

Документом установлено, что в качестве временного управляющего активами определено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.