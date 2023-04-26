Акылбек Жапаров выслушал проблемы артистов Ошского драмтеатра

Весь состав кабинета министров во главе с Акылбеком Жапаровым пришли после заседания правительства на историческую драму "Кулан" на сцене Кыргызского национального академического театра. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Постановка спектакля принадлежит Ошскому национальному театру драмы имени С. Ибраимова, который находится в городе Бишкеке с гастрольным туром.

В своем выступлении после спектакля глава кабмина выразил слова восхищения талантом труппы артистов Ошского драмтеатра и отметил, что по поручению президента Кыргызской Республики в этом году запускается большая программа поддержки отечественной культуры.

"Наше государство встает на уверенный путь развития и перед нами сейчас стоит задача возрождения культуры, воспитания нового поколения кыргызстанцев, любящих свою Родину, родной язык и культуру. Необходимо прививать жизненные ценности, способствующие укреплению самосознания и веры в собственные силы",- сказал он.

Глава кабмина также поговорил с актерами театра в неформальной обстановке в чайной комнате, выслушал проблемы и чаяния артистов и их художественных руководителей.

Справочно: Пьеса "Кулан" под авторством Айжамал Масылбековой в постановке режиссера Назгуль Мырзакановой с исполнителями главной роли (Кулан) Надирой Сарыковой и Айгалым Алмазбек кызы, а также Кукун Шатмановой в роли Күнбүбү Умай, повествует о роли дочери Ормон Хана в примирении междусобицы кыргызских родов в середине 19-века".