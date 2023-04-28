В Бишкеке прошли соревнования по спортивному ориентированию

В Бишкеке состоялся Второй Кубок Парков по спортивному ориентированию бегом. Участники стартовали в Молодежном парке и в турнире участвовало 150 человек.
Соревнования прошли в 8 возрастных группах.
Организаторы выражают благодарность администрации и сотрудникам МП "Бишкекзеленхоз", которые помогли обеспечить комфорное проведение соревнований для участников.
Победителями стали:
группа - М12 Баэль Мухтаров, М14 Эрбол Аскарбек, М16 - Николай Бугаев.
Группа- W-12 Анел Акбаралиева, W-14- Елена Бугаева, W16-Сезим Асылбекова, WE - Светлана Палий