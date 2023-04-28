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В Бишкеке прошли соревнования по спортивному ориентированию

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке состоялся Второй Кубок Парков по спортивному ориентированию бегом. Участники стартовали в Молодежном парке и в турнире участвовало 150 человек.

Соревнования прошли в 8 возрастных группах.

Организаторы выражают благодарность администрации и сотрудникам МП "Бишкекзеленхоз", которые помогли обеспечить комфорное проведение соревнований для участников.

Победителями стали:

группа - М12 Баэль Мухтаров, М14 Эрбол Аскарбек, М16 - Николай Бугаев.

Группа- W-12 Анел Акбаралиева, W-14- Елена Бугаева, W16-Сезим Асылбекова, WE - Светлана Палий


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URL: https://www.vb.kg/429145
Теги:
турнир, парк, Бишкек, забег
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