В Бишкеке прошли соревнования по спортивному ориентированию

В Бишкеке состоялся Второй Кубок Парков по спортивному ориентированию бегом. Участники стартовали в Молодежном парке и в турнире участвовало 150 человек.

Соревнования прошли в 8 возрастных группах.

Организаторы выражают благодарность администрации и сотрудникам МП "Бишкекзеленхоз", которые помогли обеспечить комфорное проведение соревнований для участников.

Победителями стали:

группа - М12 Баэль Мухтаров, М14 Эрбол Аскарбек, М16 - Николай Бугаев.

Группа- W-12 Анел Акбаралиева, W-14- Елена Бугаева, W16-Сезим Асылбекова, WE - Светлана Палий