В Кыргызстане пройдет марш- бросок, приуроченный ко дню Великой Победы

Ко дню Победы в Кыргызстане Минобороны Кыргызской республики проведут в воинских частях по всей стране серию Марш-бросков "Победа!".

Военнослужащие Кыргызской Республики, совместно с ветеранами Вооруженных Сил, курсантами военно-спортивных клубов, патриотических движений, и всех потомков воинов Великой Отечественной, всех желающие взрослые и дети могут принять участие в военно-спортивном мероприятии.

Первыми 28-го апреля на старт выходят курсанты военного института имени Героя Советского Союза Калейнура Усенбекова.

9 мая в Токмоке старт марш-броска будет дан от братской могилы воинов, умерших от ран в госпиталях города в 1941-1945 годах. В этом году Памятник на захоронении обновляют, приводят в порядок территорию вокруг.

Также марш-броски пройдут по воинским частям по стране.

Напомним, что инициатива проведения таких марш-бросков, которые проводит Минобороны, а для участия приглашается ветеранская общественность, воспитанники военно-патриотических клубов, потомки участников войны, потомки победителей была отработана в январе 2023 года - Министерством обороны поддержало инициативу Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш":

"Как известно, военнослужащие Минобороны раз в месяц выходят на марш-бросок с полной выкладкой, независимо от погоды и времени года. Это один из видов военной подготовки, который применяется для слаживания воинского коллектива, понимая каждым военнослужащим своей ответственности за работу в команде, которые важны в экстремальных боевых условиях.

А тематические марш-броски помогают выказать уважение, в частности к героям Великой Отечественной войны, рассказать о героических страницах, о вкладе Кыргызстана в Победу! Накануне старта проводится митинг, на котором рассказывается о героях, о воинских частях, которые формировались в Киргизской ССР, о вкладе труженников тыла в Победы на фронтах.

В дни празднования 80-летия Победы в Сталинградской Битве в январе этого года мы провели марш бросок, и посвятили его защитникам Сталинграда, и воинам 98 и 99 отдельной стрелковой бригады., которые совершили 350 км марш чтобы занять свой рубеж и не пропустить танки Манштейна. Только в первый день 14 января 1943 г у одной деревни погибло 1400 человек. И до сих пор неизвестно где похоронены многие воины этой бригады.- наши земляки. И на марш-бросок пришли и ветеранские организации, банкиры, учителя, тренеры спортивных секций привели своих воспитанников, то есть наша инициатива нашла отклик в сердцах людей. Надеемся что и марш-бросок "Победа!" поддержат наши сограждане - пояснил начальник управления воспитательной работы Министерства обороны Кыргызской Республики, полковник Бакыт Джапаров

Напомним, что все желающие могут принять участие в марш-броске, или организовать его по месту проживания. Напишите свой плакат "Марш бросок "Победа!" и пробегите свои 5 км в родном селе или городе, или эстафету Памяти - от памятника к памятнику. Сфотографируйте памятники Победы, памятники погибшим и пропавшим без вести в Ваших населенных пунктах.

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