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Кыргызстанский борец Акжол Махмудов одержал победу над Романом Власовым

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Поединок прошел 26 апреля на турнире Борцовской лиги Поддубного в Алматы (Казахстан). Спортсмены боролись по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг.

В первом периоде судьи дали предупреждение Махмудову за пассивность и балл Власову, но россиянин не смог реализовать преимущество партера. Во втором периоде уже кыргызстанец получил балл за пассивность соперника и право на партер, но и ему не удалось провести результативный прием.

За минуту до конца схватки судьи снова поставили Махмудова в партер, но и тут Власов не смог ничего сделать с защитой кыргызстанца.

Итоговый счет схватки 1:1. Акжол Махмудов за счет последнего действия стал победителем поединка, одержав победу над 2-кратным олимпийским чемпионом, 3-кратным чемпионом мира и 4-кратным чемпионом Европы.

Источник:sport.akipress


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URL: https://www.vb.kg/429149
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