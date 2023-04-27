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Жолдошбек Колбаев вновь избран вице-президентом Judo Union of Asia

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- Назгуль Абдыразакова
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В столице Кувейта прошел очередной конгресс Азиатского Союза Дзюдо, где президент Национальной Федерации Дзюдо Кыргызстана, Жолдошбек Колбаев, второй раз избран на 4-летний срок вице-президентом Центральной Зоны Азиатского Союза Дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

По ее данным, на Конгрессе был представлен отчёт работы Judo Union of Asia Жолдошбеком Колбаевым за период с апреля 2019 до 2023 года, куда входят Федерации таких стран как Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан. На конгрессе участие приняли президент Азиатского Союза Дзюдо Аль Анзи Обейд, Президенты и представители 31 азиатских Федераций, а также президент Международной Федерации Дзюдо Мариус Визер.


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URL: https://www.vb.kg/429151
Теги:
дзюдо, Кувейт, назначение, Кыргызстан
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