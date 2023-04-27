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МВД: За 1-й квартал 2023 года изъято 1 тонн 653 кг 412 гр. наркотиков

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- Бермет Таалайбекова
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За 1 квартал Министерством внутренних дел выявлено 365 наркопреступления, 3 нарколабораторий, из незаконного оборота изъято 1 тонн 653 кг 412 гр. наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, из них: героин – 14 кг 404 гр., гашиш – 36 кг 074 гр., марихуана – 41 кг 863 гр., растение каннабиса – 12 кг 692 гр., солома каннабиса - 13 кг. 008 гр., прекурсоры – 1 т 494 кг 536 гр. психотропные вещества – 39 кг 979 гр., лекарственные препараты - 226 гр., другие наркотики – 630 гр. (Экстракт и масло каннабиса). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, руководство Службы отметило, что необходимо уделить особое внимание работе по пресечению наркопреступлений в сфере

информационно-телекоммуникационных технологий с использованием сети Интернет, а также активизации работы в сфере наркопрофилактики.

"За слабую работу в дисциплинарном порядке наказано несколько начальников управлений и ряд сотрудников службы"- говорится в сообщении МИД.


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URL: https://www.vb.kg/429154
Теги:
МИД, наркотики, Кыргызстан
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