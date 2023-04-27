В Риме состоялась церемония закрытия Международного года гор

Вчера в штаб-квартире ФАО в городе Рим при поддержке Секретариата Горного партнерства состоялась церемония закрытия Международного года гор в гибридном формате при участии высокопоставленных должностных лиц иностранных государств и международных организаций. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, от кыргызской стороны с приветственным видеопосланием выступил глава иностранных дел Жээнбек Кулубаев. В своем выступлении министр выразил благодарность международным партнерам за оказанную поддержку и практической содействие в реализации горных инициатив.

Первый заместитель министра иностранных дел Асеин Исаев в онлайн выступлении призвал горные страны и международные организации приложить совместные усилия на эффективную реализацию "Пятилетия действий".

В своем видеопослании Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш поблагодарил кыргызскую сторону за активное продвижение Международного года гор и привлечение внимания к горной повестке, а также призвал международное сообщество направить общие усилия на реализацию "Пятилетия действий по развитию горных регионов, 2023-2027 годы", объявленного в рамках принятой в декабре 2022 года в г.Нью-Йорк резолюции 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Устойчивое горное развитие".

В ходе мероприятия Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Цюй Дюнъюй подвел итоги Международного года гор - 2022, отметил роль кыргызской стороны в его успешном завершении и выразил готовность ФАО в дальнейшей имплементации "Пятилетия действий по развитию горных регионов".

Официальная часть церемонии завершилась культурной программой при участии музыкального выступления комузистов из Кыргызстана, а также квартета из Перу.

Справочно: По инициативе Кыргызской Республики 16 декабря 2021 года в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция об объявлении 2022 года "Международным годом устойчивого горного развития". 28 апреля 2022 года была проведена Церемония открытия Международного года в онлайн формате при поддержке Секретариата Горного партнерства, в которой с видеопосланием выступил президент Садыр Жапаров.