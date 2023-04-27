В Ошской области убили 81-летнюю женщину и подожгли

26 апреля около 18:30 в службу МЧС поступила информация, о том что, в селе Ак-Булак Ноокатского района прозошло возгорание заброшенного дома и обнаружении в его подвале трупа. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, оперативно-следственная группа выехала на место происшествия. Во время осмотра было обнаружено безжизненное тело 81-летней женщины.

В целях проведения всестороннего и объективного расследования происшествия были назначены судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшей.

В настоящее время назначена пожарно-техническая экспертиза для установления источника возгорания, допрошены свидетели на месте происшествия.

В целях раскрытия лица этого тяжкого преступления даны специальные задания и проводятся оперативно-розыскные мероприятия.