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В Ошской области убили 81-летнюю женщину и подожгли

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- Назгуль Абдыразакова
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26 апреля около 18:30 в службу МЧС поступила информация, о том что, в селе Ак-Булак Ноокатского района прозошло возгорание заброшенного дома и обнаружении в его подвале трупа. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, оперативно-следственная группа выехала на место происшествия. Во время осмотра было обнаружено безжизненное тело 81-летней женщины.

В целях проведения всестороннего и объективного расследования происшествия были назначены судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшей.

В настоящее время назначена пожарно-техническая экспертиза для установления источника возгорания, допрошены свидетели на месте происшествия.

В целях раскрытия лица этого тяжкого преступления даны специальные задания и проводятся оперативно-розыскные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/429162
Теги:
Ошская область, поджог, пожилые люди, убийство, женщины
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