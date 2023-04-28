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Мэрия Бишкека за незаконное строительство отключила застройщику воду

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В городе Бишкек под председательством заместителя мэра Мурата Осмонова состоялся очередной выезд по улице Фурманова №5, где строится многоэтажный жилой дом с грубыми нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, в этот раз перекрыли водоснабжение на объекте.

"На месте работали сотрудники производственно-эксплуатационного управления "Бишкекводоканал".

Напомним, по ул. Фурманова №5 ведется строительство 9-ти этажного объекта. Сейчас здание находится на стадии отделки фасада. Однако отсутствуют парковочные места и детская площадка, а также согласованная с профильными службами разрешительная проектная документация и положительное заключение Госэкспертизы. Несмотря на нарушения, застройщик продолжает отделочные работы, а дольщики перепродают квартиры".


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URL: https://www.vb.kg/429172
Теги:
мэрия, отключение воды, строительство, Бишкек
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