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В Кыргызстане отменен информационный расчет по налогу на автомобиль

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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики информирует, что согласно Закону Кыргызской Республики от 3 апреля 2023 года, граждане и организации освобождены от обязанности представления информационного расчета по налогу на транспортное средство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Теперь налоговые органы самостоятельно будут начислять сумму налога согласно данным государственной регистрации транспорта.

При этом владельцы транспортного средства, не имеющего двигателя внутреннего сгорания или балансовой стоимости, сдают информационный расчет согласно налоговому законодательству.

Также информационный расчет по-прежнему представляют владельцы жилого или нежилого здания, земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения".


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URL: https://www.vb.kg/429174
Теги:
ГНС, Кыргызстан, автомобили
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