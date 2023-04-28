Из 116 несчастных случаев на производстве в 2022 г. 51 закончился трагично

Сегодня отмечается Всемирный день охраны труда. "Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы. А также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте", - сказал в интервью vb.kg Догдурбай Тыныбеков, начальник технической инспекции труда Федерации профсоюзов Кыргызстана.

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- Догдурбай Карымшакович, почему важна охрана труда и техника безопасности?

- Объясню так: что является для любой организации наиболее ценным? Несомненно, это люди, как специалисты, имеющие присущие лишь им знания, навыки и опыт, и, конечно же, их здоровье и жизнь. При помощи правильно организованной работы, которая касается обеспечения безопасности, повышается дисциплинированность работников, из-за чего улучшается производительность труда, снижается количество несчастных случаев.

Необходимо заметить, что благодаря охране труда обеспечивается не только безопасность работников при исполнении ими своих обязанностей. В действительности сюда еще относят множество наиболее разнообразных мероприятий: к примеру, профилактика какой-либо профессиональной болезни, полноценный отдых и питание сотрудников во время рабочего перерыва, предоставление им нужной спецодежды и гигиенических средств и так далее. Кроме всего этого еще должны быть выполнены социальные льготы и гарантии.

В этом году Всемирный день проводится под девизом "Безопасная и здоровая рабочая среда – основополагающий принцип и право в сфере труда". Эта тема объявлена не случайно, в июне 2022 года Международная конференция труда приняла решение включить безопасность и гигиену труда в систему основополагающих принципов и прав в сфере труда.

- Производственные факторы не должны как-либо воздействовать на физическое и психологическое здоровье личного состава – это очевидный факт, но негативные моменты в рабочем процессе случаются. Какова печальная статистика производственного травматизма в стране?

- В прошлом году в результате произошедших несчастных случаев на производстве пострадало 116 работников, в том числе 13 женщин, один случай произошел с работником моложе 18 лет. Из них 51 несчастный случай со смертельным, а 65 - с тяжелыми исходами. Это недопустимо много. Выявлено также шесть скрытых отдельных несчастных случаев на производстве, которые были расследованы нами. В 2022 году технические инспекторы труда профсоюзов Кыргызстана приняли участие в 107 расследованиях несчастных случаев на производстве.

Из общего числа несчастных случаев 9 относятся к категории групповых, в которых пострадали 27 человек, 13 из них погибли. Техническими инспекторами труда произведены расчеты, только по одному виду возмещения вреда в виде единовременного пособия на общую сумму 97,8 миллиона сомов.

Считаю, что одной из целевых задач социально-экономической стратегии развития Кыргызстана должно стать сокращение несчастных случаев на производстве. А повышение производительности труда должно решаться одновременно с повышением его безопасности.

- Судя по статистике, работодатели не особенно озабочены охраной труда в своих подразделениях?

- Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников является основным направлением государственной политики в области охраны труда, и его реализация – это прямая обязанность работодателя. Надо ясно понять, что охрана труда охраняет не труд, а жизнь и здоровье работников.

Но в нашей стране тема охраны труда зачастую уходит у работодателей на второй план, так как это довольно затратное направление. В результате стабильного улучшения охраны труда, безопасности и здоровья работников, не происходит. Причин тому немало, но есть основная – это отсутствие постоянно действующей эффективной системы обеспечения контроля и надзора за охраной труда на предприятиях.

Рассматривая достижение безопасных и здоровых условий труда как важнейшую задачу профсоюзов, Федерация профсоюзов Кыргызстана заявляет, что гарантии трудовых прав работников на здоровый и безопасный труд и их реализация – неотложный приоритет в деятельности профсоюзов. Мы считаем, что надо усилить требовательность к работодателям в вопросах обеспечения безопасных и здоровых условий труда.

- Какие мероприятия, посвященные Дню охраны труда, вы планируете провести?

- На протяжении многих лет профсоюзы Кыргызстана активно участвуют в ежегодных мероприятиях и акциях, связанных с Всемирным днём охраны труда. В этот день проходят форумы, круглые столы, выставки, конференции, звучат доклады специалистов, посвященные актуальным проблемам охраны труда

Историческая справка

Традиция зародилась в Северной Америке в 1989 году. Тогда профсоюзы и работники Соединенных Штатов и Канады провели первую акцию, почтив таким образом память коллег, чья жизнь прервалась на рабочем месте. Тема оказалась настолько актуальной, что уже через десять лет более чем в ста странах были проведены аналогичные акции. С момента первой международной церемонии, посвященной 28 апреля, которая состоялась в 1996 году в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, инициатива проведения Международного дня памяти стала охватывать профсоюзное движение всего мира.

В 2003 году Международная организация труда предложила отмечать этот день официально, акцентируя внимание на меры по предотвращению аварий и травматизма на рабочих местах, в рамках существующего потенциала трехстороннего подхода и социального диалога. Сегодня Всемирный день охраны труда отмечают 175 стран, включая Кыргызскую Республику.