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Минздрав и MBANK запустили новый сервис по онлайн-приобретению полиса ОМС

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров подписал закон о медицинском страховании граждан, который предоставляет гарантированный доступ к льготным медицинским услугам. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, обязательное медицинское страхование (ОМС) обеспечивает застрахованным гражданам ряд дополнительных льгот на амбулаторном уровне, включая скидки на дополнительные лабораторные и диагностические исследования, медицинские инъекции, физиопроцедуры и лекарства.

Теперь Полис ОМС можно приобрести не только в ЦСМ и управлениях Фонда ОМС, но и при помощи мобильного приложения MBANK.

Напоминаем, что помимо 11 базовых бесплатных медицинских услуг и исследований Полис ОМС предоставляет ряд дополнительных льгот. В частности, право на 100% скидку на дополнительные лабораторно-диагностические исследования. Это дает возможность провести необходимые анализы и обследования без дополнительных затрат.

"Также Полис ОМС дает возможность право на 50% скидку на медицинские инъекции в дневном стационаре и физиопроцедуры, что позволяет получить необходимые медицинские услуги по более выгодной цене.

Стоимость Полиса ОМС для граждан Кыргызстана составляет 1722 сома в год, а для иностранных граждан - 16 391 сом за 12 месяцев или 8196 сомов за 6 месяцев.

Приобретение Полиса ОМС является важным шагом к здоровью и благополучию, поэтому необходимо использовать свои права на льготные медицинские услуги" -говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/429184
Теги:
Минздрав, здоровье, Скидки
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