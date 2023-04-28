В Джалал-Абаде в течение 3-х часов на штрафстоянку было водворено 35 авто

В настоящее время в Ноокенском и Базар-Коргонском районах Джалал-Абадской области проводится контроль дорожного движения, по результатам которого в течение трех часов выявлено 39 грубых нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди них;

- 5 водителей, управляющих транспортными средствами без соответствующих документов;

- 7 фактов незаконно установленного дополнительного оборудования (переоборудование);

- Через аппаратный комплекс "Автоураган" выявлено 30 автомобилей с неоплаченными штрафами, находящихся в розыске, снятых с учета и временно приостановленных.

Большинство горожан благодарят сотрудников ГУОБДД за то, что через аппаратный комплекс "Автоураган" они нашли разыскиваемые автомобили.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и контроля за дорожным движением Специализированная рота ГУОБДД МВД Кыргызской Республики продолжит усиленную рейдовую деятельность во всех районах Джалал-Абальской области.