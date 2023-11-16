В каких странах азартные игры запрещены и по каким причинам

Азартные игры запрещены во многих странах по различным причинам, включая социальные, культурные, религиозные и политические мировоззрения. Социальные причины это опасения по поводу зависимости, долгов, снижения продуктивности и увеличения преступности. Культурные и религиозные причины могут основываться на моральных установлениях, осуждающих азартные игры. В некоторых случаях страны запрещают такие развлечения, чтобы избежать преступности, связанной с ними, или из-за противоречий религиозным учениям большинства населения.
Где азартные игры запрещены
Азартные развлечения запрещены в таких странах:
- Камбоджа. Запретила большинство форм развлечений из-за увеличения числа зависимых с 1996 года. Национальные лотереи и казино на границах со смежными государствами остаются доступными.
- Сингапур. Очень строгая страна в отношении азартных игр, которая позволяет играть только в казино в составе курортных комплексов и через лотерею Singapore Pools.
- Объединенные Арабские Эмираты. Известны своими футуристическими метрополиями, но азартные игры здесь запрещены с серьезными штрафами и тюремным заключением, хотя онлайн ставки вне страны остаются нерегулируемыми.
- Северная Корея Строгие законы запрещают развлечения, как на территории страны, так и онлайн, за исключением некоторых казино для туристов.
- Япония. Ограничивает азартные игры лотереей, скретч-картами и ставками на определенные виды спорта.
- Катар. Запрещает все формы азартных игр, включая онлайн развлечения с серьезными юридическими последствиями за игру в платном режиме.
- Польша. После политического скандала в 2009 году страна обратила внимание на регулирование азартных игр, монополизировав онлайн-рынок через компанию Totalizator Sportowy sp z o.o. и ограничив число наземных казино и бинго залов.
- Маршалловы Острова. Закон о запрете развлечений 1998 года запрещает азартные игры, за исключением благотворительных бинго, розыгрышей. Наказание представлено в виде штрафа в $1000 или 1 года тюремного заключения.
- Токелау. Нативная ординация 1917 года запрещает азартные игры, с наказанием в виде штрафа или тюремного заключения с тяжелыми работами.
- Косово. Закон запрещает все виды азартных игр после инцидента, где два сотрудника казино были убиты из-за конфликта.
Другие страны могут запретить азартные игры на основе религиозных убеждений, как в большинстве мусульманских стран, где казино запрещены исламским законом. В России запускать азартные игры могут все желающие. Но легально работать могут только те клубы, которые имеют лицензию. К таким относится Покердом Россия. Это проверенная азартная площадка, которая предлагает не только покер, но и массу других развлечений. На официальном сайте Покердом онлайн можно играть в слоты, классические автоматы, разные настольные игры. Для этого нужно пройти быструю регистрацию и внести средства на баланс.
Причины запрета на азартные игры
Азартные игры запрещены в некоторых странах по разным причинам:
- Религиозные возражения. Многие страны руководствуются религиозными соображениями, которые считают такие игры грехом или морально неприемлемыми.
- Социальные проблемы. Развлечения в казино могут привести к зависимости, долгам, уменьшению бюджета на основные нужды и снижению производительности труда, что приводит к увеличению преступности и другим социальным проблемам.
- Экономические соображения. Государства могут рассматривать азартные игры, как угрозу экономическому благосостоянию граждан или деятельность, способную привести к отмыванию денег и коррупции.
- Защита общественной морали. Азартные игры могут быть запрещены в странах с консервативными взглядами на мораль, чтобы предотвратить нравственный упадок или для защиты устоявшегося образа жизни.
- Политический контроль. В некоторых странах запрет на азартные игры используется, как средство политического контроля, чтобы ограничить возможности для сбора средств оппозиционными группами или для поддержания общественного порядка.
- Проблемы общественного здоровья. Азартные игры могут усиливать проблемы с алкоголем и наркотиками, что влечет за собой общественные затраты на здравоохранение.
Такие факторы приводят к созданию строгих законов, регулирующих или полностью запрещающих азартные игры в разных странах мира. Возможность легализации азартных игр зависит от множества факторов, включая изменения в социальных, культурных, религиозных и политических установках. Примером таких изменений может быть стремление к увеличению доходов от туризма или необходимость в новых источниках налоговых поступлений. Социальное давление со стороны операторов азартных игр тоже могут оказывать влияние на решение правительства пересмотреть законодательство. Но в странах с глубоко укоренившимися религиозными или культурными запретами на азартные игры, такая легализация может представляться менее вероятной без значительных социальных реформ.