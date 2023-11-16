В каких странах азартные игры запрещены и по каким причинам

Азартные игры запрещены во многих странах по различным причинам, включая социальные, культурные, религиозные и политические мировоззрения. Социальные причины это опасения по поводу зависимости, долгов, снижения продуктивности и увеличения преступности. Культурные и религиозные причины могут основываться на моральных установлениях, осуждающих азартные игры. В некоторых случаях страны запрещают такие развлечения, чтобы избежать преступности, связанной с ними, или из-за противоречий религиозным учениям большинства населения.

Где азартные игры запрещены

Азартные развлечения запрещены в таких странах:

Камбоджа. Запретила большинство форм развлечений из-за увеличения числа зависимых с 1996 года. Национальные лотереи и казино на границах со смежными государствами остаются доступными. Сингапур. Очень строгая страна в отношении азартных игр, которая позволяет играть только в казино в составе курортных комплексов и через лотерею Singapore Pools. Объединенные Арабские Эмираты. Известны своими футуристическими метрополиями, но азартные игры здесь запрещены с серьезными штрафами и тюремным заключением, хотя онлайн ставки вне страны остаются нерегулируемыми. Северная Корея Строгие законы запрещают развлечения, как на территории страны, так и онлайн, за исключением некоторых казино для туристов. Япония. Ограничивает азартные игры лотереей, скретч-картами и ставками на определенные виды спорта. Катар. Запрещает все формы азартных игр, включая онлайн развлечения с серьезными юридическими последствиями за игру в платном режиме. Польша. После политического скандала в 2009 году страна обратила внимание на регулирование азартных игр, монополизировав онлайн-рынок через компанию Totalizator Sportowy sp z o.o. и ограничив число наземных казино и бинго залов. Маршалловы Острова. Закон о запрете развлечений 1998 года запрещает азартные игры, за исключением благотворительных бинго, розыгрышей. Наказание представлено в виде штрафа в $1000 или 1 года тюремного заключения. Токелау. Нативная ординация 1917 года запрещает азартные игры, с наказанием в виде штрафа или тюремного заключения с тяжелыми работами. Косово. Закон запрещает все виды азартных игр после инцидента, где два сотрудника казино были убиты из-за конфликта.

Другие страны могут запретить азартные игры на основе религиозных убеждений, как в большинстве мусульманских стран, где казино запрещены исламским законом. В России запускать азартные игры могут все желающие. Но легально работать могут только те клубы, которые имеют лицензию. К таким относится Покердом Россия. Это проверенная азартная площадка, которая предлагает не только покер, но и массу других развлечений. На официальном сайте Покердом онлайн можно играть в слоты, классические автоматы, разные настольные игры. Для этого нужно пройти быструю регистрацию и внести средства на баланс.

Причины запрета на азартные игры

Азартные игры запрещены в некоторых странах по разным причинам:

Религиозные возражения. Многие страны руководствуются религиозными соображениями, которые считают такие игры грехом или морально неприемлемыми. Социальные проблемы. Развлечения в казино могут привести к зависимости, долгам, уменьшению бюджета на основные нужды и снижению производительности труда, что приводит к увеличению преступности и другим социальным проблемам. Экономические соображения. Государства могут рассматривать азартные игры, как угрозу экономическому благосостоянию граждан или деятельность, способную привести к отмыванию денег и коррупции. Защита общественной морали. Азартные игры могут быть запрещены в странах с консервативными взглядами на мораль, чтобы предотвратить нравственный упадок или для защиты устоявшегося образа жизни. Политический контроль. В некоторых странах запрет на азартные игры используется, как средство политического контроля, чтобы ограничить возможности для сбора средств оппозиционными группами или для поддержания общественного порядка. Проблемы общественного здоровья. Азартные игры могут усиливать проблемы с алкоголем и наркотиками, что влечет за собой общественные затраты на здравоохранение.

Такие факторы приводят к созданию строгих законов, регулирующих или полностью запрещающих азартные игры в разных странах мира. Возможность легализации азартных игр зависит от множества факторов, включая изменения в социальных, культурных, религиозных и политических установках. Примером таких изменений может быть стремление к увеличению доходов от туризма или необходимость в новых источниках налоговых поступлений. Социальное давление со стороны операторов азартных игр тоже могут оказывать влияние на решение правительства пересмотреть законодательство. Но в странах с глубоко укоренившимися религиозными или культурными запретами на азартные игры, такая легализация может представляться менее вероятной без значительных социальных реформ.