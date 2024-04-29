На смену американскому "Соросу" в ЦА появится российское НКО "Евразия"

Представители Кыргызстана, Армении, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана участвовали 24 апреля в презентации НКО "Евразия" в Москве.

Офисы новой организации скоро появятся не только в странах СНГ, но и в Турции, Сербии, Румынии, Болгарии, Венгрии. Таким образом, Россия пытается усилить свое влияние в дружественных странах.

Оно будет продвигать идею многополярного мира на условии равноправных отношений между странами.

Предполагается, что "Евразия" станет площадкой для архитекторов будущего: мыслителей, блогеров, общественных деятелей с активной жизненной позицией.

Все привыкли к тому, что на территории Кыргызстана работают прозападные НКО, правда на днях закрылся мощный Фонд "Сорос-Кыргызстан", а в начале апреля и "Сорос-Казахстан". В обеих республиках были приняты законы "об иноагентах", а сегодня он в процессе принятия и в Грузии.

Станет ли НКО "Евразия" достойной заменой в плане поддержки образования, социальных программ и прочего, на что у республики вечно нет денег?

В отличие от прозападных НКО, которые в странах бывшего Советского Союза совмещали благотворительность с подрывной деятельностью, "Евразия" преследует более амбициозные цели.

"Это рупор, который будет собирать общественные запросы, и они будут уходить на уровень тех, кто принимает важные решения и выстраивает отношения между странами и народами", - объясняет зампредседателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Это, конечно важно, но есть нюанс. Аббревиатура НКО несколько дискредитировала себя и часто ассоциируется с раздачей денег, пропагандой ЛГБТ и агрессивной пропагандой западного образа жизни, который во многом чужд странам Азии. "Евразия", по свое сути, будет ближе и родней, но вложиться в социалку им тоже придется.

Отметим, что на днях замглавы кабмина Кыргызстана Эдиль Байсалов собрал на встречу представителей более 50 НКО, которые сейчас работают в Кыргызстане для успокоительной беседы. Никто не против НКО, но организации должны зарегистрироваться и состоять в реестре. Это общемировая практика.

Источник: Еurasiatoday