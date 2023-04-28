С 29 апреля по 1 мая будут временно закрыты КПП на границе с КНР

По инициативе китайской стороны, в связи с празднованием праздника "Дня труда" в Китайской Народной Республике, пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы будут временно закрыты с 29 апреля по 1 мая включительно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 2 мая.

Пограничная служба призывает автовладельцев и грузоперевозчиков заранее планировать маршруты движения.