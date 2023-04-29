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В школах Чуя и города Ош пройдет месячная кампания о здоровом питании

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- Назгуль Абдыразакова
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Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) совместно с российским Институтом отраслевого питания (SIFI) объявляет кампанию "Месяц здорового пищеварения" в школах Чуйской области и города Ош. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По ее данным, с 24 апреля по 16 мая для 1100 учеников 3-4 классов и для их родителей будет проводиться просветительская кампания, посвященная теме сохранения здоровья ребенка с помощью сбалансированного питания. Кампания приурочена к Международному дню семьи (15 мая) и Международному дню здорового пищеварения (29 мая) - важных праздников в поддержку Национальной программы школьного питания в Кыргызской Республике.

Праздничные мероприятия будут проходить в трех разных форматах, объединенных одной целью - повысить осведомленность школьников и их родителей об осознанном выборе в пользу сбалансированного питания для сохранения своего здоровья.

Месяц откроют интерактивные классные часы. Школьные учителя проведут для своих подопечных уроки, разработанные с использованием современных интерактивных методов обучения. В основе уроков и всей кампании в целом лежит мультфильм "Секретная лаборатория внутри нас или как наш организм переваривает пищу". Познавательный мультфильм был создан в 2022 году в сотрудничестве ВПП ООН и SIFI. В доступном для детей формате он объясняет детям, как устроено пищеварение.

Родители, в свою очередь, будут иметь возможность посетить обучающие семинары. Они узнают о секретах здорового питания ребенка дома. На конкретных примерах, заданиях и играх научатся составлять рацион так, чтобы ребенок ел вкусную и в то же время полезную для его растущего организма еду.

"Месяц здорового пищеварения" завершится семейным фестивалем, который пройдет в Кантской школе-гимназии №1 им. Д. Зубкова Чуйской области и СШ №27 им. 24 Партсъезда в г. Ош для детей и их родителей. Праздник, посвященный вопросам здорового пищеварения, пройдет в формате квеста. Команды родителей и детей должны пройти испытания, связанные с работой органов пищеварительной системы. Выиграют самые смелые, ловкие и те, кто внимательно слушал на уроках!

При поддержке ВПП ООН на сегодняшний день Национальная программа школьного питания в стране ввела горячее и разнообразное питание в более чем 850 школах и охватывает около 232 000 детей начальных классов. Каждый год ВПП ООН поставляет продовольствие и столовое оборудование, улучшает инфраструктуру школьных столовых и проводит обучение школьных поваров по безопасному приготовлению школьных блюд. ВПП ООН тесно сотрудничает с сообществами и родителями, вовлекая их в мероприятия, пропагандирующие здоровое питание и устойчивые решения в области школьного питания.


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URL: https://www.vb.kg/429205
Теги:
дети, Ош, питание, Чуйская область, школа
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