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В Бишкеке школьникам и безработным предложили более 6 тысяч вакансий

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке прошла ярмарка вакансий и профессий, которая собрала на одной площадке более 70-ти ведущих компаний г. Бишкек в сфере IT, строительства, сервиса, отелей, ресторанов, легкой промышленности, производства, транспорта, медицины и других. Также 10 университетов, 20 профильных лицеев и учебных центров проинформируют о возможностях обучения. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, школьникам, молодежи и гражданам, ищущим работу, предложили консультации по содействию в трудоустройстве, в профессиональной подготовке и первичного собеседования с работодателем. Известные предприниматели, опытные специалисты и спикеры провели мастер-классы на разные темы в целях повышения квалификаций соискателей.

По словам министра труда, социального обеспечения и миграции Кудайбергена Базарбаева, в прошлом году службами занятости было организовано по всей стране 100 ярмарок вакансий.

"За прошлый год мы смогли снизить число безработных в стране на 5%. Такой результат достигнут благодаря различным активным мерам – профессиональное обучение, оплачиваемые общественные работы, трудоустройство по наиболее востребованным на рынке труда профессиям.

Важной мерой стало заключение социального контракта с 2 900 малоимущими семьями по инициативе президента КР С.Н.Жапарова. По проектам "Продукты/наличные в обмен на труд" уже реализовано 845 проектов по улучшению местной инфраструктуры. 153,4 тыс человек или практически каждая третья малообеспеченная семья приняли участие в проектах. Было распределено свыше 4 тыс тонн муки и более 33 млн сомов наличными", - сказал министр.

Кудайберген Базарбаев подчеркнул, что в настоящее время открытые министерством Центры по профориентации функционируют в городе Бишкек, Каракол, Нарын, Талас, Джалал-Абад, Узген, Ош, Баткен, а также в Сокулукском районе Чуйской области. Профориентационные центры оказывают качественные консультационные услуги, помогают молодежи принимать правильные решения при выборе профессии и способствуют снижению уровня безработицы в стране.

Мероприятие было организовано при поддержке кыргызско-германского проекта "Содействие занятости и профессиональному обучению", реализуемого Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германским обществом по международному сотрудничеству) по поручению Правительства Германии.


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URL: https://www.vb.kg/429206
Теги:
безработица, школа, ярмарка, Бишкек
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