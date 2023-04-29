В Кыргызстан из России доставили 200 тысяч доз вакцины против чумы

В Бишкек доставлена партия из 200 тысяч доз вакцины против чумы. Поставка осуществлена в рамках совместной программы по снижению рисков завоза и распространения чумы из природных очагов, реализуемой Роспотребнадзором при поддержке Правительства Российской Федерации с 2016 года.

Всего в течение 3-х лет кыргызской стороне будет передано до 600 тысяч доз российской вакцины для недопущения возникновения вспышки этой опасной инфекции.

Роспотребнадзор совместно с кыргызскими специалистами продолжит также осуществлять эпизоотологический мониторинг природных очагов чумы, организует курсы повышения квалификации и совместные тренировочные учения, которые позволят поддерживать высокий уровень санитарно-эпидемиологического благополучия на едином евразийском эпидемиологическом пространстве.

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