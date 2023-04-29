От рекомендаций к шантажу. Кыргызстан принуждают к антироссийским санкциям

За последние девять лет западные страны ввели в отношении Российской Федерации более 10 тысяч санкций. Они надеялись, что это поможет им разрушить её экономику. Но та оказалась весьма крепкой. И получился обратный эффект: из-за ограничений больше пострадал сам Запад. Производители из США и Европы лишились недорогих энергоресурсов и большого рынка сбыта.

Российская Федерация нашла новых, более надежных, партнёров в Азии, Южной Америке и Африке. Укрепились её связи и с союзниками по Евразийскому экономическому союзу, которые, конечно, не присоединились к санкциям. Товарооборот между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией в 2022-м достиг рекордных показателей, превысив 3 млрд долл. США. Более 35% экспорта Кыргызской Республики ушло в Российскую Федерацию, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

В 2023-м сотрудничество Кыргызской Республики и Российской Федерации только крепнет, а экономика нашей страны, вопреки пессимистичным прогнозам западных аналитиков, растёт. Америке это не нравится и постепенно она усиливает давление на Кыргызскую Республику. Что конкретно предлагают США, и как на это реагировать Кыргызской Республике?

Под прессом

В июле 2022 года Минфин США включил Кыргызскую Республику в число стран, через которые подсанкционные товары могут попадать в Российскую Федерацию. В рекомендациях ведомства подчёркивалось, что подлежащие контролю товары могут быть экспортированы в эти страны законно в качестве сырья, однако их дальнейший экспорт в Российскую Федерацию или Республику Беларусь за счёт дополнительных перевалочных пунктов в ряде случаев запрещен.

На днях Бишкек должна посетить помощник министра финансов США Элизабет Розенберг. Она проведет встречи с представителями местных правительственных и деловых кругов на тему соблюдения санкций и противодействия их обходу в торговле и связанных с ней финансовых расчетов. "Министерство финансов США предлагает чёткое деловое решение: сохранить вовлеченность в глобальную экономику или оказывать материальную поддержку Российской Федерации и лишиться доступа к важнейшим рынкам мира", – говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, от рекомендаций США переходят к открытому давлению на Кыргызскую Республику. И даже к шантажу.

Стимул для экономики

Российская Федерация продолжает вкладывать в Кыргызскую Республику колоссальные средства. Но если раньше она, как правило, просто давала нам взаймы и прощала долги, то теперь активно стимулирует экономику. Делается это, чтобы в дальнейшем мы могли зарабатывать сами.

Буквально на днях прогремела новость о двух новых проектах Российско-Кыргызского Фонда развития – строительстве заводов по производству керамической плитки и газобетона. Финансовый институт выделяет на них 33,5 млн долл. США. А всего за годы работы фонд вложил в развитие нашей экономики более 500 млн долл. США. Каждый его проект позволяет создать новые рабочие места, сократить зависимость Кыргызской Республики от импорта и увеличить экспорт.

Не стоит забывать, что в Российской Федерации постоянно находятся около 1,2 млн наших трудовых мигрантов. Благодаря двусторонним соглашениям и членству Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе они имеют все возможности для легального трудоустройства и достойного заработка. В 2022-м из Российской Федерации в Кыргызскую Республику они перечислили 2,8 млрд долл. США – треть валового внутреннего продукта нашей страны.

Приведенные цифры впечатляют, но все же не отражают всей важности дружбы и сотрудничества Кыргызской Республики с Российской Федерацией.

Несерьезное предложение

Что же предлагает нам Америка за присоединение к антироссийским санкциям? Каких-то 25 млн долларов США. Даже если бы эта сумма была в 10 или 100 раз больше, соглашаться не стоило бы. Ведь такой шаг отбросит нашу страну на десятилетия назад, ухудшит материальное положение народа. Сотни тысяч мигрантов будут вынуждены вернуться домой. Одному богу известно, какими социальными потрясениями это грозит.

Политолог Игорь Шестаков считает, что Запад не решится ввести против Бишкека вторичные санкции ради сохранения своего политического присутствия в республике. К тому же Кыргызская Республика слабо интегрирована в европейскую экономику. "В 2019 году зафиксирован рекордный рост товарооборота между Кыргызской Республикой и странами Европейского союза – 1 млрд евро. В 2022-м этот показатель вырос до 1,2 млрд евро. То есть за три года с учётом инфляции товарооборот увеличился незначительно. При этом статистика последних лет говорит о неуклонном росте объема экспортно-импортных операций между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией", – отметил он.

Экономика Кыргызской Республики в основном связана с соседями, и бояться Америки не стоит. В отличие от стран Западной Европы, у нас действительно независимое демократическое государство. Нам нужно проявить характер и объяснить это всем будущим посланникам США в Кыргызской Республике.

Автор: Марат Бакиров