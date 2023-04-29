Президент поздравил жителей Бишкека по случаю 145-летия города

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 29 апреля, поздравил жителей и гостей столицы по случаю 145-летия города Бишкек.

Текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые кыргызстанцы!

Дорогие горожане!

Уважаемые гости!

Сегодня важный день – День города Бишкек, столицы нашего суверенного Кыргызстана.

От всей души поздравляю всех с Днем города Бишкек, 145-летием столицы! Всем нам хорошо известно, что наша столица раньше называлась городом Пишпек, а затем Фрунзе. И только после того, как наша страна провозглашена суверенной, демократической страной, официально получила свое историческое название – Бишкек.

В советское время столица имела статус "зеленого города". А для всех кыргызстанцев, конечно, большая честь видеть город Бишкек в числе чудесных городов мира под названием "мраморный город"!

Нельзя не отметить большой труд государственного и политического деятеля, народного героя Кыргызстана Турдакуна Усубалиева в достижении такого заслуженного уважения со стороны международного сообщества.

Впервые за свою 145-летнюю историю район, в котором находились всего 752 домов, не считая более ста юрт, превратился в благословенный город, в котором сегодня проживает более миллиона человек.

В настоящее время город Бишкек стал излюбленным городом Кыргызстана, который побуждает наших граждан приезжать сюда снова и снова, а также привлекательным местом для отдыха гостей, приезжающих прохладным летом и в теплую зиму.

Если мы прислушаемся к мудрой поговорке: "Родина – это не трофей от предков, а священный долг, который мы передадим нашим детям", то мы обязаны передать наследие от предков место рождения, особенно его столицу Бишкек, будущему поколению, сохраняя его "зеленым городом", "мраморным городом" и, приумножая его красоту!

Вот почему мы должны уделять особое внимание улучшению архитектурного облика, инфраструктуры нашего города. Сегодня наряду с бульварами, парками, ботаническими садами открываются культурные и торговые центры, устанавливаются памятники, осваиваются исторические места. Например, на месте остатков древнего города Джуль, относящегося к V-VI векам нашей эры, ведутся археологические исследования, проводятся работы по восстановлению.

Также в целях создания условий для отдыха населения и гостей города, улучшения экологической обстановки сдан в эксплуатацию ряд парков, продолжается строительство развлекательных центров, велодорожек. Мы продолжим в таком ритме и приложим все усилия, чтобы сделать столицу нашей суверенной страны с многовековой историей одним из самых процветающих городов мира!

Уважаемые соотечественники!

Еще раз поздравляю с Днем города Бишкек, который является лицом Кыргызстана, сердцем государства! Мы должны уметь любить нашу столицу, которая ведет каждого кыргызстанца в светлое будущее, вдохновляет на реализацию задуманного, встречает всех с распростертыми объятиями!

Пусть наша столица развивается с каждым днем и становится краше!".