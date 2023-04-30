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Автомобиль BMW i4 пытались провезти в Кыргызстан с поддельными документами

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Кыргызстане сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ГТС был установлен факт незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС автотранспортного средства марки "BMW i4" 2022 года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проведения проверочных мероприятий, установлено, что на данное АТС были изготовлены поддельные документы (декларация на транспортное средство, сертификат о происхождении и инвойс Республики Корея).

Далее, при проведении дальнейших оперативно-следственных мероприятий совместно с сотрудниками ГУУР МВД КР был задержан гражданин КР Н.у.О., который подделывал документы для осуществления первичной регистрации и постановки на учет ГУ "Унаа" МВД КР.

При обыске АТС вышеуказанного гражданина, выявили свидетельства о регистрации нескольких автотранспортных средств, также поддельные печати таможенной службы КР в количестве 4 ед., печати УГАИ ГУВД Республики Беларусь о снятии с учета в количестве 2 ед. и государственные номерные знаки КР не зарегистрированные на транспортные средства.

В результате противоправных действий сумма ущерба, нанесенного государству составила 1 183 764 сома.

В настоящее время, ГТС ведет работу по выявлению других АТС незаконных ввезенных на территорию КР и незаконно поставленных на первичный учет в ГУ "Унаа" МВД КР".


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URL: https://www.vb.kg/429223
Теги:
ГТС, контрабанда, автомобили
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