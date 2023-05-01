В Кыргызстане освоили методики лечения редких аутоиммунных заболеваний

Миастения – одно из таких заболеваний, которым страдают в мире в среднем 10-15 человек на 100 тысяч населения. В Кыргызстане тоже есть такие больные, и главное есть специалисты, которые занимаются проблемами нервно-мышечной патологии и периферической нервной системы. Это – кандидат медицинских наук, врач-невролог клиники ЮРФА Наргиза Усенова, которая рассказала в интервью vb.kg о симптомах этого заболевания, поскольку своевременное обращение и ранняя диагностика миастении приводит к отличным результатам на фоне правильно подобранного лечения.

Успешную историю лечения миастении рассказал нам один из пациентов Усеновой 52-летний А. Сыдыгалиев: "Последние три года я лечился у разных специалистов, но, к сожалению, лучше мне не стало. С подбором правильной терапии помогли в медицинском центре "ЮРФА" в Бишкеке. И теперь я ощущаю себя практически здоровым человеком, могу свободно открыть глаза, исчезли слабость, двоение в глазах, перестал попёрхиваться. И все это благодаря лечению у замечательного доктора Наргизы Усеновой".

Что это за редкая болезнь? Каковы ее симптомы?

- Основная симптоматика миастении проявляется в мышечной слабости, которая усиливается при физической нагрузке и в вечернее время суток. Слабость может быть везде - в глазных, в лицевых и глоточных мышцах, мышцах рук и ног. Это - аутоиммунное заболевание, которое характеризуется образованием аутоантител против собственных ацетилхолиновых рецепторов, расположенных на постсинаптической мембране. Иными словами происходит блокирование нервно-мышечного соединения антителами, выработанными из тимуса, который может поражаться в двух вариантах, либо это - тимома, опухоль тимуса, либо это – гиперплазия, увеличение самой вилочковой железы.

Происходит блокада нервно-мышечных соединений и формируется основная клиническая картина заболевания, а именно: мышечная слабость, больные не могут себя обслуживать, ходить, глотать (могут быть частые попёрхивания), нарушается полноценная зрительная активность, возникает слабость в руках и ногах, меняется повседневный ритм жизни.

То есть клинические особенности миастении оказывают существенное влияние на физическое и психологическое состояние пациента. Уровень неврологического дефицита может приводить к таким социальным ограничениям, как выбор профессии, вождение автомобиля, возможность создания семьи. У таких пациентов нарушается социальная и трудовая адаптация.

Как долго лечится это заболевание?

- Основным методом диагностики является иммунная диагностика, определение антител в крови, КТ вилочковой железы и электронейромиографическое исследование. Лечится это заболевание достаточно хорошо, если его вовремя диагностируют и удаляют тимому. Эффективность операции очень важна именно в первые два-три года. Затем назначается поддерживающая терапия.

Судя по возрасту вашего пациента, этой болезнью страдают взрослые?

- Не только. Часто встречаются случаи детской миастении, которая диагностируется ошибочно или вовсе не диагностируется. Такие дети часто попадают к пластическим хирургам, и это очень печально. Хирурги делают пластическую коррекцию века, но это не помогает в лечении и не устраняет причину болезни. В итоге сохраняются косоглазие и другие проблемы и, блуждая по всем специалистам, дети попадают к неврологам на поздних запущенных стадиях, когда происходят необратимые изменения, и лечение уже не помогает в полной мере.