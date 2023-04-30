Садыр Жапаров посетил детский реабилитационный центр "Ак-Суу" в Караколе

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 30 апреля, посетил реабилитационное отделение "Ак-Суу" Иссык-Кульской областной объединенной больницы в Караколе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Согласно информации, данный центр рассчитан на 100 койко-мест и предназначен специально для лечения детей с болезнями центральной нервной системы, в частности детским церебральным параличом.

На территории также находятся термальные радоновые источники, которые обладают целительными свойствами и благоприятно влияют на восстановление нарушений в нервной системе организма пациента.

В настоящее время в реабилитационном отделении "Ак-Суу" курс лечения проходят 72 ребенка из разных областей страны. За первый квартал текущего года реабилитацию прошли более 500 детей.

В санатории имеются 3 корпуса, построенные еще в советское время, и на сегодня нуждаются в капитальной реконструкции. При этом здесь есть необходимые условия как для реабилитации детей, так и для родителей, ухаживающих за ними.

Глава государства, осмотрев центр реабилитации, побеседовав с медицинским персоналом, отметил, что будет рассмотрен вопрос решения насущных проблем учреждения и привлечения средств для его капитальной реконструкции.

Обновление материально-технической базы позволит получить полностью современное учреждение и развить медицинский туризм.

Садыр Жапаров, подчеркнув уникальность данного реабилитационного отделения, поручил обеспечить центр необходимым медицинским оборудованием, а также выделить одну из новых автомашин скорой помощи.

Кроме того, Президент Садыр Жапаров выразил благодарность работникам центра за то, что, несмотря на некоторые трудности, специалисты продолжают качественно вести свою работу.

Далее Глава государства проинспектировал ход строительства реконструкции дороги международного значения "Балыкчы-Боконбаево-Каракол".

Общая протяженность трассы составляет 141,6 километра. Ведется строительство четырехполосной дороги с разделительным барьерным ограждением. Завершить реконструкцию первого участка обещают в ноябре 2024 года".