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Акылбек Жапаров призвал местные органы власти "не тратить попусту время"

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- Бакыт Басарбек
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Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров провёл совещание-обсуждение по вопросам повышения потенциала государственных и муниципальных служащих. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Совещание прошло в Академии государственного управления при президенте КР им. Ж.Абдрахманова при участии преподавательско-профессорского состава учебного заведения, руководителей местных органов власти, включая полномочных представителей Президента в областях.

На совещании были обсуждены вопросы, связанные с повышением профессионального уровня государственных и муниципальных служащих, а также совершенствования системы их оценки и мотивации.

Глава кабинета министров отметил, что качество работы государственных и муниципальных служащих имеет прямое отношение к уровню жизни граждан, добавив, что Президентом подписаны три указа по кадровой политике.

"Проделана большая работа по совершенствованию системы кадровой политики, повышены заработные платы всех государственных и муниципальных служащих, улучшена система обучения и переподготовки государственных и муниципальных служащих, одним словом, созданы все условия для того чтобы со стороны государственных органов предоставлялись качественные услуги для населения", - отметил Акылбек Жапаров.

Глава кабмина подчеркнул, что все меры направленные на улучшение деятельности государственных и муниципальных служащих должны быть "реально ощутимы гражданами".

"Вы должны быть в курсе правового и экономического развития общества и постоянно стремиться к новым знаниям. На стать хорошим менеджером, уметь брать на себя ответственность, знать все последние новости из мира технологий, освоить искусственный интеллект, свободно говорить на кыргызском и иностранных языках, а самое главное не тратить попусту время и неустанно трудиться",- отметил он.

"У нас много работы, а времени мало. У нас есть возможности и ресурсы. Нам нужно только работать, нужно новое дыхание, новые инициативы",- заключил Акылбек Жапаров.

Стоит отметить, что по поручению председателя кабинета министров в Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики им. Ж.Абдрахманова прошли семинары для руководителей местных органов власти, направленные на повышение профессионального уровня государственных и муниципальных служащих, а также совершенствование системы их оценки и мотивации.


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URL: https://www.vb.kg/429229
Теги:
Акылбек Жапаров, кадры, Кыргызстан
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