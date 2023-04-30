Акылбек Жапаров: Беспилотные такси в Москве могут лишить работы мигрантов

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров принял участие в Кыргызстанском форуме информационных технологий (КИТ). Об этом сообщает пресс-служба главы кабмина КР.

В своем выступлении он отметил, что в настоящее время новый технологический уклад переходит из эмбриональной фазы развития в фазу роста.

"Экономика будет основана на знаниях, но знания будут рассматриваться лишь с точки зрения их товарной ценности. Увеличится роль науки в экономике: сама наука станет основной инновацией. Меры, легко сообразуются с концепцией устойчивого развития: "инновационная экономика", "экономика, основанная на знаниях" (knowedge-based есоnоmу), "интеллектуальное общество",- сказал Акылбек Жапаров.

Он добавил, что производительность данных выросла на 5000% за последнее десятилетие, и они имеют большое значение для формирования политики и экономики, а также услуг, предоставляемых правительствами.

"Чтобы напечатать контент, созданный в Интернете с самого начала, нам потребуется 300 миллиардов страниц, что в четыре раза больше, чем количество страниц, необходимых для печати всех книг, написанных за всю историю. Это свидетельствует о том, что кто владеет данными тот владеет миром",- отметил Председатель Кабмина.

Жапаров также упомянул свой визит в кампус СберУниверситета (самая большая финтех компания в РФ, в прошлом Сбербанк).

"Ко мне подъехал автомобиль без водителя и перевез меня в нужное место. Во время короткого 5-минутного путешествия моя безопасность была в руках искусственного интеллекта. Опыт был довольно необычным. Скорее всего, что предыдущие пассажиры были впечатлены технологическим чудом. Это действительно чудо, но меня больше одолело беспокойство о возможных последствия того, что в ближайшем будущем Москву могут заполонить беспилотные такси, что может привести к потере рабочих мест для многих наших граждан мигрантов. Это неизбежный вызов для нас!",- заявил глава кабмина, добавив, что "искусственный интеллект дает каждому из нас навыки, которыми мы никогда не рассчитывали обладать".

Особое внимание глава кабмина обратил на средства массовой информации.

"Давайте рассмотрим сектор СМИ. Например, Британская ассоциация прессы использовала искусственный интеллект для написания около 30 000 новостей в месяц. Ожидается, что в ближайшие годы 90% новостей, публикаций, статей и анализов будут производиться с использованием искусственного интеллекта, а не через журналистов и писателей",- подчеркнул он.

В завершении своего выступления Акылбек Жапаров добавил, что "мир, в котором мы живем сегодня, претерпевает стремительные изменения благодаря достижениям в области информационных технологий".

"Рост IT-сектора открывает перед страной новые захватывающие возможности. Как можно объяснить феномен того, что Яндекс являясь крупнейшим в регионе сервисом такси не владеет ни одним такси?, Вайлдбериз не имея ни одного магазина является крупнейшим ретейлером в регионе? Facebook, не создавая контент, имеет огромное влияние на формирование общественного мнения. 7 января 2021 года американская социальная сеть Твиттер заблокировал личный аккаунт действующего на тот момент президента США Дональда Трампа! Технологические корпорации влияют на политические процессы супердержав. Эта глобальная тенденция означает смену парадигмы и намекает на грядущую трансформацию традиционного мироустройства. Хорошо, что у меня нет Твитера!", - заявил Глава Кабмина.

Он также заявил, что неграмотным будет человек, который не может жить и взаимодействовать с технологиями искусственного интеллекта.

"Сфера IT полна возможностей. У вас есть шанс изменить свою жизнь, свое сообщество и мир с помощью технологий. Воспользуйтесь этими возможностями, получайте новые знания, осваивайте новые навыки и исследуйте новые горизонты. Мне очень нравится девиз наших IT специалистов "Живи в Кыргызстане, работай со всем миром". Но я также хочу продолжить: "Конкурируй со всем миром!",- заключил Акылбек Жапаров.