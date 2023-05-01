Журналистка Джин Кэрролл обвинила Дональда Трампа в изнасиловании

В федеральном суде Нью-Йорка 26 апреля начались слушания по иску писательницы и журналистки Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей бывшего президента США Дональда Трампа в изнасиловании. По словам Кэрролл, Трамп совершил это преступление более 20 лет назад, сообщает Медуза.

Впервые писательница публично сообщила об изнасиловании летом 2019 года. Тогда журнал New York Magazine опубликовал фрагмент из ее книги, которая в тот момент готовилась к выходу в печать, с описанием произошедшего.

В книге Кэрролл говорилось, что она встретилась с Трампом в универмаге Bergdorf Goodman в Нью-Йорке в 1996 году. Между ними завязалась дружеская беседа, Трамп предложил ей примерить нижнее белье, которое он рассматривал в качестве подарка для другой женщины. Когда Кэрролл согласилась, Трамп прошел вместе с ней в примерочную, где якобы и изнасиловал ее.

Когда история получила широкую огласку, Трамп отверг все обвинения, заявив, что писательница оговорила его, чтобы продать больше книг. После этого Кэрролл подала на него в суд за клевету. Однако Трамп в тот момент уже был президентом, поэтому дело оказалось практически заморожено: судьи не могли решить, были ли слова Трампа сказаны в частном порядке или он говорил в качестве президента (глава государства обладает иммунитетом от уголовного преследования).

Пока судьи и Минюст решали этот вопрос, власти штата Нью-Йорк приняли закон, который на один год отменил сроки давности для подачи исков о сексуализированном насилии. Как пишет Associated Press (AP), Кэрролл была в числе первых, кто воспользовался этой возможностью. Она подала иск, в котором говорилось, что произошедшее нанесло ей психологическую травму, а заявления Трампа разрушили ее репутацию.

"Это дело - шанс мисс Кэрролл очистить свое имя, добиться справедливости", - сказал Шон Кроули, один из адвокатов писательницы. Согласно AP, Кэрролл рассчитывает добиться этим иском опровержения заявлений Трампа, а также денежной компенсации.