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Суд изменил меру пресечения Тенгизу Болтуруку

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Октябрьский районный суд Бишкека изменил меру пресечения в отношении бывшего внешнего управляющего ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиза Болтурука. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным пресс-службы, Октябрьский райсуд города сегодня рассмотрел ходатайство прокуратуры.

"Ходатайство было удовлетворено и мера пресечения в отношении Тенгиза Болтурук изменена на домашний арест", - говорится в сообщении суда.

Напомним, 13 сентября прошлого года Генпрокуратура сообщила, что возбудила три уголовных дела по итогам проверки деятельности ЗАО "Кумтор Голд Компани". Вечером того же дня Следственное управление надзорного органа задержало Тенгиза Болтурука. Вместе с ним задержаны специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Жаналиевой и директор управления финансов Рыспека Токтогулова.

Находясь в СИЗО, Тенгиз Болтурук в своих письмах заявлял о своей невиновности и готовности сотрудничать со следствием.


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URL: https://www.vb.kg/429233
Теги:
Тенгиз Болтурук, Кумтор, суд
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