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На Симпозиуме обозревателей тюркского мира обсудили консолидацию стран ОТГ

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- Бакыт Басарбек
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В Стамбуле прошел Симпозиум обозревателей тюркского мира, организованный Управлением по коммуникациям при президенте Турции.

На мероприятии собрались представители масс-медиа, эксперты и деятели культуры стран Организации тюркских государств: Турции, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Венгрии, Туркменистана и Северного Кипра.

Участники симпозиума обсудили несколько тем: "Какую роль должна взять на себя Организация тюркских государств в грядущем столетии", "СМИ в новом столетии" и "Энергетическое сотрудничество в новом мире".

Открыл мероприятие руководитель отдела печати и телерадиовещания в Управлении по коммуникациям при президенте Турции Огуз Гексу, который в своем выступлении заявил, что "средства массовой информации и коммуникации являются одними из самых сильных элементов мягкой силы в XXI веке.

"В этом новом медиапорядке очень быстро распространяются ложные и недостоверные сведения, в особенности, в социальных сетях. Это может привести к искаженному восприятию проводимой государственной политики, появлению кибератак, которые оказывают влияние на безопасность как отдельных лиц, так и учреждений.

Тюрские государства не должны оставлять этот процесс на самотек. Необходим государственный контроль. Каждая страна должна обязать социальные сети открывать свои представительства. Это нужно для контроля за контентом социальных сетей. В случае необходимости можно ввести санкции и блокировать информацию, вредящую интересам страны - сказал он.

Доктор Каан Кутлу из Мерсинского университета в своем докладе затронул тему места тюркских государства в формировании нового миропорядка. В частности, он отметил, что мир стоит на пороге глобальных изменений и что тюркские государства совместно должны быть готовы к новым вызовам.

Выступили и другие участники симпозиума. Так, представитель Северного Кипра заявил, что проведение подобных мероприятий - недостаточная мера.

"Необходимо вводить дополнительные меры по консолидации тюркских государств. Например, мы можем ввести язык межнационального общения. Сейчас это русский и английский языки, но мы можем в дальнейшем использовать турецкий язык. Просто нужно создавать для этого условия. Также нужно создавать новые учебники по общей истории тюркских народов. Все это должно решаться на государственном уровне", - сказал он.

Также участники мероприятия согласились с общим предложением, что для еще большей консолидации тюркских государств проводить такого рода встречи необходимо и в других государствах ОТГ.

В заключительной части симпозиума представители энергетического сектора Турции рассказали о достижениях своих предприятий за последние два десятилетия.


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URL: https://www.vb.kg/429236
Теги:
Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Кыргызстан, Организация тюркских государств
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