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"The Washington Post" назвала несогласные с позицией США по Украине страны

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Индия, Бразилия, Пакистан и Египет препятствуют политике США по вопросам, связанным с украинским кризисом. Об этом 29 апреля написала газета The Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть документы американской разведки, сообщает "Известия".

"Просочившиеся данные разведки, которые ранее не разглашались, также дают новое представление о препятствиях, с которыми сталкивается Байден в обеспечении глобальной поддержки своих усилий", - говорится в публикации.

Отмечается, что в марте глава МИД Пакистана Хина Раббани Кхар заявила об отказе Индии продолжать пытаться "сохранять золотую середину между Китаем и Соединенными Штатами". При этом она указала на настоящее стратегическое партнерство с КНР.

Согласно секретным документам разведки, перед голосованием по антироссийской резолюции в ООН правительство Пакистана ожидало давления со стороны Запада, чтобы Исламабад поддержал документ. Однако США так и не добились соответствующего решения от Пакистана, который воздержался на голосовании.

Аналогичной политики в феврале придерживался Нью-Дели. Так, 22 февраля советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Нарендры Моди Аджит Довал провел переговоры с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. По данным газеты, Довал заверил Патрушева в поддержке Индией России на многосторонних площадках, а Нью-Дели "работал" над тем, чтобы тема спецоперации на Украине "не всплыла во время встречи G20 под председательством Индии".

Помимо этого, в слитых материалах содержится информации о поддержке официальными лицами МИД России предложения президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы создать "блок мира во всем мире" для примирения интересов США и Китая и прекращения боевых действий на Украине.

По оценкам американской разведки, в связи с противостоянием из-за украинского конфликта Египет "парирует требования о военной помощи как со стороны России, так и со стороны США".

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече министров обороны стран - участниц ШОС в Нью-Дели заявил, что США и союзники подталкивают другие страны к военному противоборству с РФ и КНР.

25 апреля американский правозащитник Аджаму Барака заявил о подготовке США к афганскому сценарию на Украине. Таким образом он прокомментировал информацию в СМИ о том, что Вашингтон предостерег Киев от излишней военной амбициозности. По информации издания, аналогичное сообщение в 2021 году получил бывший президент Афганистана Ашраф Гани незадолго до падения Кабула.

Газета Politico 24 апреля сообщила, что администрация главы Белого дома Джо Байдена кулуарно готовится к возможному провалу контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Как 23 апреля указала The Guardian, Запад может начать склонять Украину к переговорам с Россией уже осенью этого года. По словам автора статьи, на такой исход намекают и оценки Пентагона. Журналист считает, что по итогам переговоров Киеву придется смириться с утратой части территорий, однако самое главное - это прекращение военных действий.

8 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал утечку секретной информации о предположительном контрнаступлении Украины и выразил уверенность, что США или НАТО прямо вовлечены в конфликт.

До этого, 6 апреля, сообщалось, что в Пентагоне начали расследование первой утечки секретных документов, которые касались засекреченных планов США и НАТО о контрнаступлении Украины. Отмечалось, что документы содержали информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов, но конкретных боевых планов не приводилось.

Газета The Washington Post 13 апреля сообщила, что союзники США выразили обеспокоенность касательно способности Вашингтона хранить секретные данные после инцидента с утечкой документов Пентагона в Сеть. По данным источников, информация о шпионаже США за союзниками и партнерами шокирует не так сильно, как раньше, поскольку многие страны следят друг за другом.


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URL: https://www.vb.kg/429238
Теги:
Россия, США, Украина
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