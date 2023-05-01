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Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с 1 Мая

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с 1 Мая - Праздником труда.

Текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые кыргызстанцы!

Разрешите сердечно поздравить вас с праздником труда.

1 мая отмечается как традиционный народный праздник.

С незапамятных времен наш народ подметил, что честный труд составляет суть человеческой жизни, ведет к духовному богатству, а успех достигается только упорным трудом.

Наставнические слова и пословицы кыргызского народа: "Труд рождает мудрость, труд – источник богатства", "Труд человека кормит, а лень – портит" должны стать назиданием для нашей молодежи и подрастающего поколения!

Сегодня заслуживают уважения и признательности настоящие профессионалы и трудовые коллективы, работающие на совесть, от чьих усилий, знаний и опыта зависят процветание Кыргызстана и благосостояние нашего народа. Поскольку их достижения являются примером для молодого поколения, прививая ему трудолюбие, стремление к знаниям и патриотизму.

Уважаемые соотечественники!

Хочу выразить благодарность каждому, кто своим ежедневным и неустанным трудом создает будущее Кыргызстана, какие бы задачи и вызовы ни ставило пер ед н? ?ми время.

В этот весенний праздничный день желаю всем вам крепкого здоровья, твердой воли и чтобы ваш неустанный труд всегда был созидательным и завершался с высоким результатом!"


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URL: https://www.vb.kg/429241
Теги:
праздник, Садыр Жапаров
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