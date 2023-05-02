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В городах Ош и Джалал-Абад будут построены новые аэропорты

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров ознакомился с проектами по строительству новых аэропортов в городах Ош и Джалал-Абад. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, глава государства осмотрел участки под строительство новых аэропортов.

Согласно проекту, это будут полноценные аэропорты, построенные на новых участках, соответствующие всем международным стандартам, и отвечающие требованиям безопасности.

В ходе осмотра участков Садыр Жапаров обозначил, что в городах Ош и Джалал-Абад на месте старых аэропортов должно быть комплексное освоение территории - будут возведены современные жилые микрорайоны.

Так, общая площадь территории действующего международного аэропорта "Ош" составляет 168 га и общая площадь территории действующего аэропорта "Джалал-Абад" - 78,2 га.

Возведенные на этих территориях квартиры в многоэтажных домах, будут выдаваться гражданам через Государственную ипотечную компанию под льготную ипотеку.

Президент поручил активизировать подготовительные работы к строительству аэропортов, чтобы они соответствовали всем международным требованиям гражданской авиации, отметив, что это является ключевым фактором развития туризма.

Отметим, что по инициативе главы государства ведутся работы по улучшению инфраструктур аэропортов в регионах и восстановлению внутренних рейсов.


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URL: https://www.vb.kg/429248
Теги:
аэропорт, Джалал-Абадская область, Ош, строительство, Садыр Жапаров
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