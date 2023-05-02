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Пользователей соцсетей возмутил баннер со Сталиным в Уч-Коргоне

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В селе Уч-Коргон Кадамжайского района вывесили баннер с изображением Сталина. Баннер был установлен в честь приближающегося 9 мая Дня Победы.

Некоторых пользователей соцсетей возмутил данный баннер и они напомнили, что во времена правления Иосифа Сталина по его прямому указанию проводились массовые репрессии, в том числе против кыргызстанцев.

На сегодняшний момент стало известно, что аким района Кутпидин Шакиров распорядился снять скандальный баннер, добавив, что его самовольно повесил глава местной сельской управы.


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URL: https://www.vb.kg/429250
Теги:
ВОВ, Кадамджайский район, фотография, СССР
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