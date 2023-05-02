Пользователей соцсетей возмутил баннер со Сталиным в Уч-Коргоне

В селе Уч-Коргон Кадамжайского района вывесили баннер с изображением Сталина. Баннер был установлен в честь приближающегося 9 мая Дня Победы.

Некоторых пользователей соцсетей возмутил данный баннер и они напомнили, что во времена правления Иосифа Сталина по его прямому указанию проводились массовые репрессии, в том числе против кыргызстанцев.

На сегодняшний момент стало известно, что аким района Кутпидин Шакиров распорядился снять скандальный баннер, добавив, что его самовольно повесил глава местной сельской управы.