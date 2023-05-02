В Бишкеке выдано более 10 тысяч техпаспортов на захваченные участки

В Бишкеке выдано более 10 тысяч технических паспортов на самовольно захваченные участки. По состоянию на конец апреля 2023 года по городу Бишкек выдано 10 тысяч 744 технических паспортов на самовольно захваченные участки, сообщает пресс-служба ГУ "Кадастр".

Из них:

- Ленинский район – 2 392,

- Первомайский район – 4 859,

- Свердловский район – 3006,

- Октябрьский район – 487.

Напомним, что выдача технического паспорта не дает право на узаконивание.

Регистрация прав собственности ведется на участки:

- самовольно застроенных индивидуальными жилыми домами;

- имеющих соответствующие решения о переводе (трансформации) или о предоставлении уполномоченных органов местного самоуправления либо органов, правопреемниками которых являются соответствующие органы местного самоуправления;

- непригодных для использования в сельскохозяйственном производстве;

- имеющих государственные акты о праве частной собственности с сельскохозяйственным целевым назначением на разделенные земельные доли;

- садово-дачные участки.

Но не все самовольно застроенные участки в Кыргызстане будут узаконены.

"Есть дома, которые построены на местах прохода линий электропередачи и газовых труб, рядом с могилами, с полигонами и там, где есть риски наводнения. Всего такие участки более чем на 2 тысячах гектаров. Разрабатывается специальный законопроект, который будет регулировать эту ситуацию.