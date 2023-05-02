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Максим Шевченко: С какого бодуна Северный Казахстан - русская земля

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Российский журналист, политик и общественный деятель Максим Шевченко рассказал о своем отношении к Казахстану, а также высказался о северных землях страны, передают СМИ.

В социальных сетях стала набирать популярность запись одного из прямых эфиров журналиста. На вопрос одного из зрителей о том, почему Шевченко "так радеет" за казахов, заявил, что он "любит и уважает" народ кочевников.

Это достойный и благородный народ воинов: сильных мужчин, достойных женщин, которые по крайней мере защищают свою национальную идентичность и достоинство, а не ложатся под власть как в России. Мы - русские, позволили, чтобы наши села, маленькие города, деревни были уничтожены, а наши земли переданы в руки олигархов. Казахи по другому относятся к своей земле и родовому достоинству. У тюркских народов, особенно у народов великой степи нужно учиться тому, как себя защищать, – сказал политик.

Один из пользователей во время эфира отметил, что "Северный Казахстан – это русская земля", на что Шевченко остро отреагировал и аргументированно опроверг громкое высказывание.

С какого бодуна Северный Казахстан - русская земля? Чечня может тоже русская земля? Что это вы бредите? Заселялся в Столыпинские времена, потом колонизировался во времена целины. Это родина среднего жуза, это земля которая всегда принадлежала кочевым тюркским народам. Северный Казахстан - это сердце великой степи, там были древние тюркские государства, которые были во времена народов хунну, как описывал Гумилев. Тогда еще даже России и славян не было. Первые русские имперские колонизаторы туда пришли только в 18 веке. Хрень вы несете какую-то отвратительную, – подчеркнул журналист.


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URL: https://www.vb.kg/429256
Теги:
Казахстан, Россия
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