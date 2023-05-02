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Родной край глазами детей: На Иссык-Куле прошла выставка школьников

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- Назгуль Абдыразакова
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1 мая в селе Михайловка, Тюпского района выпускница Михайловской средней школы, арт-менеджер и художник Ангелина Мох в Доме культуры провела художественную выставку работ школьников на тему: "Образы родного края – Михайловка". Об этом нашему изданию vb.kg сообщила сама художница.

По ее данным, это уникальное событие – результат творческих мастер-классов социально-культурного проекта, где представлены работы учеников средней школы имени Шевченко №25 по итогам семи проведённых творческих ателье, где приняли участие 134 школьника и каждый нарисовал картину. Творческие ателье имели большой успех у школьников и получили много отзывов от их родителей. На торжественном открытии выставки победителям были вручены памятные призы и грамоты за лучшие работы.

"Выставка картин представляет собой образы деревни Михайловка в видении школьников, по-новому открывает село через их творчество. Рисунки детей отображают разнообразие и красоту природы михайловского вида с кручи на пруд, озеро Иссык-Куль, дачи, реку Джергалан, луга, поля, животных – образы родного края! Каждая картина уникальна по-своему, показывает не только творческий потенциал детей, но и их уважение к родному краю, природе и к культуре", - сказала в торжественной речи куратор выставки и художник Ангелина Мох.

Оценку работ сделали специалисты из Союза художников Иссык-Кульской области – Темир Асанов и Бакыт Имангазиев. Художники отметили, что среди школьников много талантливых ребят.

Основная цель проекта - повышение культурной деятельности и искусства в селе, раскрытие творческого потенциала у школьников через организацию художественной выставки.

"Мы знаем, что у нас в школе, в каждом классе есть спортсмены или отличники, кто-то проявляет интерес к математике или литературе, но мы не знали, что у нас столько много талантливых и творческих детей – 134 ученика проявили свою активность", - отметил директор школы имени .Шевченко Турар Ишенов.

"Такого рода мероприятия очень нужны для села, потому что у нас очень много детей, которые творчески развиты, но нашим детям негде развиваться, нет таких кружков или изостудий. И если бы таких мероприятий было больше, то было бы лучше", - поделилась мнением жительница села Михайловка, Мелихова Светлана.

"Спасибо большое за подарок и такой чудесный праздник, который организовали сегодня для нас, для детей! Мы очень полюбили художницу Ангелину эже, которая на мастер-классе научила нас рисовать красками, и я впервые рисовала пастелью", -поделилась своим впечатлением ученица 7 "В" класса, занявшая II место в категории "пастель" Сапарбекова Керемет.

Добавим, Ангелина Мох получила малый малый грант на реализацию своего проекта от ОФ "Культурный центр "Кудук"" по "Программе культурного лидерства - культура для развития регионов" при поддержке Правительства Швейцарии (Government of Switzerland) в партнерстве с Молодежной организацией "СТАН" (Украина/Финляндия), "Лабораторией культуры и менеджмента" (Грузия), а также при содействии с айыльным аймаком "Иссык-Куль" и школой им. Т.Г. Шевченко №25.


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URL: https://www.vb.kg/429257
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, художник
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